Ученые выяснили, почему человеческие языки часто имеют одну и ту же грамматику

Способы формирования и использования предложений во многом похожи.

Ученые предложили новую теорию происхождения общих грамматических структур в человеческих языках. В процессе языковой эволюции разговор о самом языке был способом формирования первых языковых структур и из них появились новые типы грамматики, говорит Стеф Спронк из Хельсинкского университета в Финляндии, сообщает Sciencealert.

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Несмотря на то, что все из известных 7000 языков в мире уникальны, они очень похожи друг на друга особенно когда речь идет о грамматике или способах формирования и использования предложений.

Во многих языках косвенная речь дает начало новым значениям, которые соответствуют определенным грамматическим категориям. Например, "Он сказал: "Я пойду" также может означать "он может уйти" или "он собирается уйти" на некоторых языках.

Это расширение значения, обнаруженное в некоторых языках, где используется косвенная речь, может быть сопоставлено с грамматическими конструкциями, такими как аспект (как что-то продолжается с течением времени), модальность (обсуждение возможных ситуаций) и тема (о чем идет речь), говорят ученые.

Ученые утверждают, что наше общее понимание грамматики могло появиться благодаря тому, как мы говорим о других. Изучив особенности 100 языков, ученые обнаружили, что косвенная речь присутствует у жителей всех континентов.

"Люди постоянно говорят о других. Это определяет нашу культуру и видение мира. Это оставляет свой след в языках", — говорит Спронк.

Ученые говорят, что из косвенной речи появились некоторые основные части грамматики, а также значения некоторых глаголов. Это был бы один из первых примеров сложного языка: разговор о языке.

Но ученые признают, что новая теория по крайней мере, частично является умозрительной. Исследовать развитие языка — это непростая задача, особенно с учетом того, что люди говорили задолго до того, как научились писать.

"Наша гипотеза не пытается заменить традиционные объяснения происхождения грамматики, но она дает новую историю появления грамматических категорий, которые трудно объяснить", — говорит Спронк.