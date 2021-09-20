Учені з'ясували, чому людські мови часто мають одну і ту ж граматику

Способи формування та використання речень багато в чому схожі.

Учені запропонували нову теорію походження загальних граматичних структур у людських мовах. У процесі мовної еволюції розмова про саму мову була способом формування перших мовних структур і з них з'явилися нові типи граматики, говорить Стеф Спронк з Гельсінського університету у Фінляндії, повідомляє Sciencealert.

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Незважаючи на те, що всі з відомих 7000 мов у світі унікальні, вони дуже схожі одне на одну, особливо коли мова про граматику або способи формування і використання речень.

У багатьох мовах непряма мова дає початок новим значенням, які відповідають певним граматичним категоріям. Наприклад, "Він сказав: "Я піду" також може означати "він може піти" або "він збирається піти" деякими мовами.

Це розширення значення, знайдене в деяких мовах, де використовується непряма мова, можна порівнювати з граматичними конструкціями, такими як аспект (як щось триває з плином часу), модальність (обговорення можливих ситуацій) і тема (про що йде мова), кажуть учені.

Учені стверджують, що наше спільне розуміння граматики могло з'явитися завдяки тому, як ми говоримо про інших. Вивчивши особливості 100 мов, учені виявили, що непряма мова присутня в жителів усіх континентів.

"Люди постійно говорять про інших. Це визначає нашу культуру і бачення світу. Це залишає свій слід у мовах", — говорить Спронк.

Учені кажуть, що з непрямої мови з'явилися деякі основні частини граматики, а також значення деяких дієслів. Це був би один з перших прикладів складної мови: розмова про мову.

Але вчені визнають, що нова теорія принаймні частково є абстрактною. Дослідити розвиток мови — це непросте завдання, особливо з урахуванням того, що люди говорили задовго до того, як навчилися писати.

"Наша гіпотеза не намагається замінити традиційні пояснення походження граматики, але вона дає нову історію появи граматичних категорій, які важко пояснити", — говорить Спронк.