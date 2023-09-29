Никогда не будет короля вашей крови! Почему правитель Хорватии проклял свой народ на тысячу лет

Хорватия, волшебная страна, привлекает все большее внимание путешественников благодаря своему невероятному побережью Адриатического моря, охватывающему 1 244 острова, волшебные города и удивительные пейзажи.

История Хорватии остается загадочной, окутанной неоднозначностью и сложной паутиной переплетений фактов и мифов. Происхождение первых хорватских племен остается предметом исторических споров. Масштабы их славянского наследия и их миграция на территорию, которая сейчас охватывает Хорватию, продолжают озадачивать ученых, оставляя многочисленные запросы без ответа, пишет Аrkeonews.

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Исторический нарратив Хорватии отмечен бурными поворотами. Ее земли были вожделенными и оспариваемыми, ее жители, родившиеся и выросшие на хорватской земле, имели гражданство под несколькими суверенитетами.

Она пережила ряд правителей, от османских захватчиков до Австро-Венгерской империи, и идеологические изменения, от коммунизма до фашизма, от социализма до суверенитета, завершившиеся членством в ЕС.

Король Звонимир, или Деметрий Звонимир Хорватский, правил в 11 веке в относительно стабильный период европейской истории Фото: History of Croatia

Хотя история Хорватии отягощена трудностями, она имеет множество интересных легенд. Среди них особенно выделяется история о короле Звонимире.

Король Звонимир, или Дмитар Звонимир Хорватский, правил в 11 веке в относительно стабильный период европейской истории. Он правил Королевством Хорватия, известным своей доброжелательностью, помогая как богатым, так и обездоленным, и побеждая врагов. Его популярность охватывала всю страну.

Однако исторические свидетельства указывают на то, что король Звонимир столкнулся с переломным моментом. Византийский правитель и Папа Римский умоляли его возглавить христианскую миссию. Когда Звонимир собрал свое войско на Косовском поле и объявил о своей цели, среди хорватского народа, который почувствовал себя преданным, назревало разочарование. Этот раздор привел к восстанию, в результате которого раненый и озлобленный король произнес проклятие.

Изображение короля 11 века, вероятнее всего, Звонимира Фото: Wikimedia Commons

Несмотря на противоречивые свидетельства, обстоятельства преждевременной смерти короля Звонимира в 1089 году остаются невыясненными, увековечивая слухи, которые ходят и по сей день. Его конец как правителя Хорватии был далеко не безоблачным, поскольку он наложил 1000-летнее проклятие на хорватскую нацию, постановив, что в течение следующего тысячелетия ею не будет независимо править коренной хорват — жуткое пророчество, учитывая века иностранного господства, наступившие после этого.

Он сказал: "Бог вас проклянет, у вас больше никогда не будет короля вашей крови!".

Легенда о насильственной смерти короля Дмитара Звонимира описана в различных средневековых источниках, хотя их достоверность остается под сомнением, что делает проверку неуловимой.

Однако общее мнение некоторых хорватских историков в 19 веке добавляет интриги в эту историю о королевской трагедии.

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