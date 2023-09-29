"Старейшую в Европе обувь" обнаружили в отдаленной пещере летучих мышей с мумиями (фото)

Травяные сандалии нашли в испанской пещере. Радиоуглеродный анализ показал, что они относятся к периоду неолита около 6000 лет назад.

Археологи обнаружили, возможно, самую старую пару обуви Старого света. Плетеные сандалии из травы нашли в пещере летучих мышей в Испании. Ученые считают, что им не меньше 6000 лет. Об этом сообщает The Mirror.

Помимо обуви, в пещере было множество других предметов, холодные и засушливые условия позволили сохраниться так долго.

В середине XIX века шахтеры обнаружили здесь "частично мумифицированные тела" вместе с корзинами, деревянными инструментами и прочим. Предполагается, что сандалии, сделанные из многолетнего травянистого растения эспарто, носил кто-то из тех людей, чьи останки находились рядом.

Самая старая обувь

По мнению исследователей, обнаруженные артефакты могут быть самыми старыми, они лучше всего сохранились, если сравнивать с другими древними растительными волокнами, которые до сих пор находили на юге Европы.

Прежде на территории Армении обнаружили пару обуви, которой, по оценкам, около 5500 лет. Самой же старой обувью в мире считаются сандалии, раскопанные под вулканическим пеплом в штате Орегон. Им — 10 000 лет.

Напомним, что армейские ботинки и цветные кроссовки стали главными обувными антитрендами осени 2023.

Ранее сообщалось, что пару "летающих кораблей" Майкла Джордана (Nike Air Ships) продали на аукционе за рекордные $1,47 млн.