Не справилась с аппетитом. Косатка умерла загадочной смертью, проглотив целиком 7 крупных животных

Ученые изучили тело кита и обнаружили в ее желудке и пищеводе полутораметровых млекопитающих.

Удивительная история произошла на побережье одного из Командорских островов, расположенных на шельфе Дальнего Востока в Беринговом море. Ученые обнаружили на побережье мертвое тело самки косатки, однако то, что обнаружилось в ее желудке, казалось весьма странным, пишет Live Science.

Обнаружив тело кита ученые изучили ее останки и провели вскрытие. В результате ими было обнаружено 7 каланов (Enhydra lutris) общим весом около 117 килограммов. Кроме того в желудке самки также обнаружили 256 частей клюва головоногих моллюсков. Вскрытие показало, что один калан застрял между ротовой полостью и пищеводом, что могло привести к гибели грозного хищника.

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Ученые также провели анализ ДНК и обнаружили, что косатка является часть популяции, известной как "косатки Бигга", которые обитают на территории от Алеутских островах и залива Аляска до береговой линии Калифорнии. Однако странным кажется, что мертвое тело касатки было обнаружено далеко от ее привычного ареала обитания — как правило, косатки Бигга не заплывают в западную часть Тихого океана.

Авторы исследования отмечают, в этой истории странно все: во-первых, как правило, косатки не проглатывают пищу целиком, а разрывают ее на части и поедают лишь самые жирные куски. Во-вторых, эти грозные хищники океана предпочитают охотиться на тюленей, морских львов, дельфинов, других китов и даже больших белых акул, но каланы, как правило, не интересуют косаток.

Кроме того, проглотить целых каланов — весьма непростая задача, так как взрослые особи могут достигать 1,5 метра в длину, что существенно усложняет задачу. Ученые предполагают, что самка могла пойти на этот отчаянный шаг из-за того, что была чрезвычайно голодна.

Впрочем, у ученых есть и другая версия, предполагающая, что самка научилась этой "тактике охоты" у другой популяции, когда покинули свой привычный ареал обитания. В пользу этой теории также свидетельствует тот факт, что в течение некоторого времени между Алеутскими островами и заливом Аляска начали сокращаться. Тогда ученые так и не смогли понять в чем дело, хотя и предполагали, что на млекопитающих охотятся косатки. Команда полагает, что найденная мертвая самка может стать доказательством того, что прошлое резкое сокращение популяции каланов в действительности было вызвано китами.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему косатки терзают морских свиней, но не съедают.