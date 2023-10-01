Серийные убийцы океана. Ученые рассказали, почему косатки терзают морских свиней, но не съедают

Исследователи считают, что хищники нападают и терзают своих жертв удовольствия ради, а вовсе не для пропитания.

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Нелегко понять поведение животных, в особенности когда речь идет о других видах. В течение десятилетий ученые наблюдали за тем, как косатки то и дело нападают на морских свиней и убивают своих жертв на северо-западе Тихого океана, но не едят их, пишет IFLScience.

Чтобы лучше понять, что происходит на самом деле международная группа исследователей изучила сотни зарегистрированных взаимодействий южных косаток и морских свиней за период более чем в 60 лет в море Салиш, расположенном в провинции Британская Колумбия (штат Вашингтон, США). Исследователи обнаружили, что эти нападения происходят уже давно и со временем становятся все более популярными среди морских хищников.

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Отметим, что южные резидентные косатки генетически и культурно отличаются от других популяций косаток и обитают на северо-западе Тихого океана. Эта группа находится под угрозой исчезновения и насчитывает всего около 75 особей, распределенных по трем стаям. Ученые уже знают, что жизнь этих косаток тесно связана с жизнью лосося — если он исчезнет, погибнут и хищники. Однако годы наблюдений за китами также показал, что косатки активно нападают на других более мелких морских млекопитающих, не поедая их.

По словам Сары Теман из общества SeaDoc, входящего в Школу ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе, косатки — невероятно сложные и умные животных. В ходе исследований они с коллегами обнаружили, что эта популяция также демонстрирует поведение, причиняющее беспокойство морским свиньям, причем навыки нападения на других животных, похоже, передаются от поколения к поколению.

Тем не менее ученые пришли к выводу, что косатки вряд ли начнут когда-либо питаться морскими свиньями. Дело в том, что в этой группе глубоко укоренилась культура поедания лосося. По словам Деборы Джайлс из Wild Orca, они с коллегами считают, это связано с тем, что косатки, питающиеся рыбой, имеют совершено другую экологию и культуру, чем те, что питаются другими морскими млекопитающими.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что косатки нападают на морских свиней по другой причине, а именно — ради развлечения. Дело в том, что игра является важным связующим фактором и крайне важна для косаток, поэтому ученые считают, что киты могут нападать на других млекопитающих, чтобы укрепить социальную сплоченность.

Исследователи также полагают, что подобное поведение может быть связано с охотничьей практикой, во время которой косатки оттачивают свои навыки командной работы и координации. В таком случае морские свинье выполняю роль "движущихся мишеней". Ученые также считают, что подобное поведение косаток также может быть связано с проявлением "недоверия". Простыми словами, киты считают более мелких млекопитающих более слабыми и нуждающимися в уходе. Отметим, что самки косаток носят тела своих умерших детенышей таким же образом.

Ранее Фокус писал о том, что косатки изгнали больших белых акул в Южной Африке.