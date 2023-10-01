Высечены на скале. В пустыне Саудовской Аравии найдены таинственные изображения верблюдов (фото)

Исследователи до сих пор не знают, кто и когда их создал — резным картинам могут быть тысячи, а то и десятки тысяч лет.

На скале недалеко от южной окраины пустыни Нанфуд в Саудовской Аравии были обнаружены таинственные и удивительно реалистичные рисунки верблюдов в полную величину. Однако археологи все еще теряются в догадках, кем и когда они были созданы, пишет Live Science.

В ходе нового исследования ученые из Института геоантропологии Макса Планка в Германии задокументировали группу резных фигурок. Известно, что произведения искусства изображает дюжину диких верблюдов в натуральную величину, но самым удивительным кажется то, что на рисунках изображен давно вымерший вид, когда-то бродивший по этой полосе пустыни Аравийского полуострова тысячи лет назад, однако так и не получивший научного названия.

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Это удивительное место получило название Сахут и уже какое-то время изучалось другими археологами. К слову, ученые узнали о резных рисунках верблюдов из другого исследования, однако поиски скал были усложнены тем, что их точное месторасположение не указывалось. К счастью, исследователям все же удалось найти картины.

По словам ведущего автора исследования Марии Гуаньен, поиск резных изображений также усложнялся тем, что поверх фигурок верблюдов также нанесены другие гравюры, которые их перекрывают. Команда отмечает, что это также усложняет понимание того, какой культурой и когда были созданы изображения животных.

Натуралистический стиль резьбы изображает диких верблюдов в натуральную величину Фото: Maria Guagnin

Еще одной проблемой идентификации является то, что большинство рисунков были сделаны внутри расщелин, это затрудняет доступ к ним и радиоуглеродную датировку. И все же ученым удалось провести радиоуглеродное датирование двух траншей и двух очагов поблизости, результаты указывают, что участок Сахут был заселен в период между плейстоценом (от 2,6 миллиона до 11 700 лет назад) и средним голоценом (от 7 000 до 5 000 лет назад).

Гауньен также отмечает, что авторы рисунков использовали весьма натуралистический стиль, изображающий шерсть и пол животных. Авторы исследования полагают, что рисунки были нанесены на стены во время брачного периода верблюдов. Об этом свидетельствуют изображения самцов верблюдов, демонстрирующих свою дуллу — орган, свисающий изо рта и используемый для привлечения самок. Отметим, что брачный период верблюдов обычно происходит в период с ноября по март.

В то же время команда отмечает, что потребуются дополнительные исследования для того, чтобы поставить точку в изучении этих резных изображений — все еще трудно понять, кто и когда оставил рисунки в пустыне.

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