Загадки наскальных рисунков. Пустыней Катара "расползлись" сотни древних картин, вырезанных в камне

Пожалуй, не существует культуры, которая не любила бы рисовать и вырезать в окружающей среде. И пустыни Аравийского полуострова не исключение. Аль-Джассасия — это десяток разных мест наскальной резьбы, насчитывающих сотни и сотни рисунков.

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Известно, что Аль-Джассасию официально открыл датский археолог в 1957 году. Однако подробнее изучать это место начали в 1970-х годах. Тогда же исследователи насчитали в общей сложности 874 резных изображения, пишет IFLScience.

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Петроглифы, или наскальные изображения, вырубают на каменной основе и могут иметь разную тематику, в частности ритуальную, мемориальную, знаковую со всеми возможными вариациями. Считается, что они были найдены во всех уголках мира, где есть камни и жили люди.

Одно из повторяющихся изображений, обнаружившихся среди петроглифов Аль-Джассасии, — это странные овалы с выходящими наружу линиями. Они немного даже напоминают ползучих жуков. Однако если смотреть на них сверху, то эти рисунки изображают лодку с веслами. Исследователи предполагают, что лодки являются символами сбора жемчужин, поскольку в древности эти драгоценные камни экспортировали из этой части света. Кстати о древнейшем городе ловцов жемчужин в Персидском заливе Фокус уже рассказывал.

Аль-Джассасия – это десяток разных мест наскальной резьбы, насчитывающих сотни и сотни рисунков Фото: maps4news.com

Другими распространенными темами являются геометрические фигуры, загадочные символы и животные, в том числе страусы и рыбы. Можно также встретить немало "знаков чашек и колец" — узоров, популярных в доисторическом искусстве почти во всех уголках мира.

Можно также встретить немало "знаков чашек и колец" — узоров, популярных в доисторическом искусстве почти во всех уголках мира Фото: Courtesy Dimitris Sideridis

Найденная резьба являются примером ранних петроглифов, датированных 15 веком нашей эры. Это место иногда называют Джебель-Джассасия, что в переводе с арабского означает "искать, холм". Название, вероятно, происходит из времен, когда эту слегка повышенную местность использовали для наблюдения за морем, чтобы видеть возвращение кораблей.

Доисторическое искусство часто вызывает ассоциации с наскальными рисунками Европы или гигантскими линиями Наска в Южной Америке, но Аравийский полуостров украшает богатство разных стилей — особенно петроглифы, описывающие изображения, высеченные в скале.

Исследователи предполагают, что некоторые из них древние люди создали 8000 лет назад. А это делает их чрезвычайно древними как для искусства.

Аль-Джассасия невероятно загадочна, ведь найденные находки свидетельствуют о том, что на ее территории когда-то проживало множество ярких и разнообразных культур.

Ранее Фокус писал о суперклее из палеолита. Исследователи обнаружили, что первые древние люди использовали клейкие смеси примерно 20 тыс. лет назад.