Суперклей из палеолита. Впервые древние люди использовали клейкие смеси примерно 20 тыс. лет назад

Палеолит считается древнейшим периодом человеческого общества и "классическим" временем существования неандертальца. Кроме первого созданного оружия и орудий труда, оказывается, древние люди уже использовали "клей".

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Группа исследователей из UNED и Автономного университета Мадрида обнаружила доказательства использования древними людьми клея, а точнее клейкого вещества. Им удалось найти каменные острия наконечников стрел возрастом 20 тыс. лет, которые соединяли таким образом, пишет HeritageDaily.

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Ученые подробнее изучили найденные в пещере Эль-Букса (Испания) наконечники стрел солютрейской культуры. Это археологическая культура ловецких племен начального времени младшего палеолита, название которой происходит от пещерной стоянки Солютре (Франция).

В пещере можно увидеть доисторическое искусство солютрейского и магдалиновского периодов, в частности изображения животных, таких как лошади и олени, а также геометрические фигуры, так называемые тектоформы, которые могут быть ранними изображениями древних ловушек.

Археологи провели раскопки на этом месте и доказали существование палеолитических видов деятельности, на что указывают такие орудия труда, как острие и наконечники, изготовленные из кварцита и кремня. Результаты также показали, что пещеру использовали как сезонное место охоты на молодых оленей (Cervus elaphus) весной, а также коз (Capra pyrenaica) и серн (Rupicapra rupicapra).

Исследование найденных наконечников, обнаруженных в пещере в Испании, было проведено, используя инфракрасный микроскопический анализ. Результаты показали, что древние охотники использовали смесь сосновой смолы и пчелиного воска как клей для крепления наконечников к ручкам стрел.

Специалисты считают, что это первое доказательство использования клея древними людьми. Его обнаружили на дорсальной стороне стрелы в месте соединения насечки с наконечником. Сосновая смола является очень крепким клеем, но была бы очень хрупкой от ударов, которые наконечники получали во время использования, поэтому ее смешали с пчелиным воском, чтобы создать более эластичный клей.

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