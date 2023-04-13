Суперклей із палеоліту. Вперше древні люди використали клейкі суміші приблизно 20 тис. років тому

Палеоліт вважається найдавнішим періодом людського суспільства та "класичним" часом існування неандертальця. Окрім першої створеної зброї та знарядь праці, виявляється, древні люди уже використовували "клей".

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Група дослідників із UNED та Автономного університету Мадрида виявила докази використання древніми людьми клею, а точніше клейкої речовини. Їм вдалося натрапити на кам'яні вістря наконечників стріл віком 20 тис. років, які з'єднували в такий спосіб, пише HeritageDaily.

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Вчені детальніше вивчили знайдені в печері Ель-Буксу (Іспанія) наконечники стріл солютрейської культури. Це археологічна культура ловецьких племен початкової пори молодшого палеоліту, назва якої походить від печерної стоянки Солютре (Франція).

У печері також можна побачити доісторичне мистецтво солютрейського та магдалинівського періодів, зокрема зображення тварин, таких як коні та олені, а також геометричні фігури, так звані тектоформи, які можуть бути ранніми зображеннями стародавніх мисливських пасток.

Археологи провели розкопки на цьому місці та довели існування кількох палеолітичних видів діяльності, на що вказують такі знаряддя праці, як вістря та наконечники, виготовлені з кварциту та кременю. Результати також показали, що печеру використовували як сезонне місце полювання на молодих оленів (Cervus elaphus) навесні, а також на кіз (Capra pyrenaica) і сарн (Rupicapra rupicapra).

Дослідження знайдених наконечників, знайдених у печері в Іспанії, провели, використовуючи інфрачервоний мікроскопічний аналіз. Результати показали, древні мисливці використовували суміш соснової смоли та бджолиного воску як клей для кріплення наконечників до держаків стріл.

Фахівці вважають, що це перший доказ використання клею древніми людьми. Його виявили на дорсальній стороні стріли в місці з'єднання насічки з наконечником. Соснова смола є дуже міцним клеєм, але була б дуже крихкою від ударів, які наконечники отримували під час використання, тому її змішали з бджолиним воском, щоб створити набагато еластичніший клей.

Раніше Фокус розповідав, коли вперше древні люди почали вживати наркотики. Близько 3 000 років тому жителі Менорки бронзового віку використовували різні алкалоїдоносні рослини, зокрема мак, мандрагору та дурман.

А також ми писали, що древні люди любили смакувати гігантськими равликами. І почали їх вживати близько 170 тис. років тому.