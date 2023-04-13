Загадки наскельних малюнків. Пустелею Катару "розповзлись" сотні древніх картин, вирізаних у камені

Мабуть, не існує культури, яка б не любила малювати та вирізати в навколишньому середовищі. І пустелі Аравійського півострова не виняток. Аль-Джассасія — це десяток різних місць наскального різьблення, які налічують сотні й сотні малюнків.

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Відомо, що Аль-Джассасію офіційно відкрив данський археолог у 1957 році. А проте детальніше вивчати це місце почали у 1970-х роках. Тоді ж дослідники нарахували загалом 874 різьблені зображення, пише IFLScience.

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Петрогліфи, або ж наскельні зображення, висікають на кам'яній основі та можуть мати різну тематику, зокрема ритуальну, меморіальну, знакову з усіма можливими варіаціями. Вважається, що їх знайшли у всіх куточках світу, де є каміння та жили люди.

Одне з повторюваних зображень, які виявили серед петрогліфів Аль-Джассасії, — це дивні овали з лініями, що виходять назовні. Вони трішки навіть нагадують повзучих жуків. Однак якщо дивитися на них зверху, то ці малюнки зображують човен з веслами. Дослідники припускають, що човни є символами збирання перлин, оскільки в давнину ці дорогоцінні каміння експортували з цієї частини світу. До речі про найдавніше місто ловців перлин в Перській затоці Фокус уже розповідав.

Аль-Джассасія — це десяток різних місць наскального різьблення, які налічують сотні й сотні малюнків Фото: maps4news.com

Іншими поширеними темами є геометричні фігури, загадкові символи та тварини, зокрема страуси і риби. Можна також зустріти також чимало "знаків чашок і кілець" — візерунків, популярних в доісторичному мистецтві майже в усіх куточків світу.

Можна також зустріти також чимало "знаків чашок і кілець" — візерунків, популярних в доісторичному мистецтві майже в усіх куточків світу Фото: Courtesy Dimitris Sideridis

Знайдені різьблення є прикладами ранніх петрогліфів, датованих 15 століттям нашої ери. Це місце іноді називають Джебель-Джассасія, що в перекладі з арабської означає "шукати, пагорб". Назва, ймовірно, походить із часів, коли цю злегка підвищену місцевість використовувала для спостереження за морем, щоб бачити повернення кораблів.

Доісторичне мистецтво часто викликає асоціації з наскальними малюнками Європи або гігантськими лініями Наска в Південній Америці, але Аравійський півострів прикрашає багатство різних стилів — особливо петрогліфи, які описують зображення, висічені в скелі.

Дослідники припускають, що деякі з них древні люди створили 8 000 років тому. А це робить їх надзвичайно древніми як для того мистецтва.

Аль-Джассасія неймовірно загадкова, адже знайдені знахідки свідчать про те, що на її території колись проживали безліч яскравих та різноманітних культур.

Раніше Фокус писав про суперклей із палеоліту. Дослідники виявили, що перше древні люди використали клейкі суміші приблизно 20 тис. років тому.