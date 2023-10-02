Древние индийцы путешествовали во времени: как гравюра с изображением велосипеда попала в храм (видео)

На загадочной фреске в древнеиндийском храме изображена фигура, которая едет на велосипеде. Это дает основания утверждать, что древние индийцы ездили на велосипеде более тысячелетия назад, задолго до того, как его изобрели.

Тщательное изучение необычного интересного артефакта заставляет нас столкнуться с неправдоподобностью существования велосипедов во время строительства храма. Любознательные индийские исследователи храмов и СМИ задают уместный вопрос: если велосипеды действительно появились в период Чола, то почему о них нет никаких исторических упоминаний — ни в литературе, ни в эпиграфических записях, ни в скульптурах, ни в эпических произведениях? Более того, как можно согласовать тысячелетний перерыв в использовании велосипедов с их внезапным появлением в определенном уголке мира, пишет IFLScience.

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Чтобы расшифровать эту загадку, доктор Р. Калайкован, офтальмолог и исследователь-любитель, отправился в путешествие, на которое его вдохновила интрига с резьбой на велосипеде. Его поиски привели его к важному открытию — храм был реконструирован в 1920-х годах, в период, когда велосипеды стали новинкой в окрестностях.

"Оглядываясь вокруг, я наткнулся на резное изображение велосипеда на столбе позади храма в Аммане, — рассказал он изданию, — Это было так забавно и необычно — видеть изображение велосипеда в древнем храме. Но ни представители власти, ни ученый, который писал его историю, не могли объяснить, как он туда попал. Я начал исследовать этот факт".

Исследуя подробнее эту тему, Калайкован пришел к выводу: "Возможно, скульптор увидел кого-то на велосипеде, был поражен этим и запечатлел это навсегда на камне".

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