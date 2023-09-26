Просто и правдоподобно: ученый открыл, что на самом деле изображает фреска ныряльщика из Пестума

Недавно немецкий археолог представил простое и правдоподобное объяснение значения фрески ныряльщика из Пестума. Он считает, что в ней нет скрытого смысла или символизма.

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Немецкий археолог, почетный профессор классической археологии в Университете Рупрехта Карла Гейдельбергского Тонио Гешлер недавно предложил новую интерпретацию загадочной древнегреческой фрески ныряльщика из Пестума, пишет GreekReporter.

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Расположенный примерно в 95 км от современного Неаполя, Италия, Пестум известен гробницей, украшенной изображением мужской фигуры, ныряющей в море. Однако с момента своего открытия это произведение искусства озадачивало историков и археологов, поскольку отклонялось от типичных ассоциаций с погребальным искусством.

В своей книге "Ныряльщик из Пестума" Гешлер пытается разгадать тайны, окружающие эту фреску, отходя от символических интерпретаций. Вместо этого он выдвигает удивительно простую и правдоподобную гипотезу: на фреске изображен реальный жизненный сценарий из античного мира.

Гешлер предоставляет контекст, объясняя, что в Древней Греции молодежь символизировала надежду для общества, где красота охватывала как физические, так и моральные атрибуты. Крепкое и здоровое тело рассматривалось как вместилище человеческого совершенства, что служило основой для его интерпретации.

В Пестуме находятся три лучше всего сохранившихся древнегреческих храма в мире, в частности два храма Геры Фото: Wikimedia Commons

Предыдущие исследователи исследовали метафорические интерпретации, связывая античного ныряльщика с пифагорейскими традициями, орфическими верованиями в потустороннюю жизнь, концепциями спасения и метемпсихозом. Другие исследователи предполагали, что это изображение может символизировать прыжок от жизни к смерти или самонаказание через самоубийство. Некоторые даже предполагали, что фигура может быть этрусской, а не греческой.

Исторические записи свидетельствуют, что итальянский археолог Марко Наполи открыл гробницу ныряльщика в 1968 году. Однако никакие надписи не давали никаких подсказок о личности похороненного, и были найдены лишь незначительные артефакты, такие как фрагмент лиры и небольшой панцирь черепахи. Скелетные останки давно распались, что сделало невозможным их анализ.

Несмотря на отсутствие письменных свидетельств, величие гробницы было неоспоримым. Пять внушительных каменных плит с фресками закрывали почти пустую камеру. Но больше всего поражала фреска на потолке — невероятное изображение обнаженного юноши, который прыгает со скалы в пустоту.

"До сих пор распространено мнение, что юноша не просто прыгнул в море, а совершил переход от жизни к смерти. Море было вечностью, — констатирует немецкий ученый. — Был общий консенсус вокруг толкования".

Гешлер утверждает, что на фреске просто изображено погружение, и эта точка зрения постепенно получила признание среди ученых. Он отрицает распространенное мнение о том, что древние греки боялись моря, подчеркивая, что плавание было неотъемлемой частью их жизни.

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Он утверждает, что эта сцена представляет древний обряд посвящения, когда юноша на пороге взрослой жизни демонстрирует свою спортивность и мужество, погружаясь в воду. Гешлер указывает на загорелую кожу и безупречную технику ныряльщика как на доказательство, подчеркивая чувственность, красоту и глубокую гармонию сцены.

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