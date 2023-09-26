Заговорили к нам сквозь века. Древнегреческие философы ожили благодаря ИИ (видео)

С помощью виртуальной реальности и искусственного интеллекта мы можем погрузиться в их мир и узнать об их захватывающих достижениях и идеях.

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Equator AI создал видео, используя новейшие технологии искусственного интеллекта, чтобы оживить этих великих мыслителей и заставить их рассказать свои жизненные истории собственными словами, пишет GreekReporter.

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Путешествия во времени с АИ: древнегреческие ученые рассказывают свои истории

На видео можно услышать Геродота, историка и географа из греческого города Галикарнас, входившего в состав Персидской империи, а впоследствии — гражданина города Турия в современной Калабрии (Италия).

Он известен тем, что написал "Историю" — детальное описание греко-персидских войн. Геродот был первым писателем, который осуществил систематическое исследование исторических событий. Его называют "Отцом истории" — так назвал его древнеримский оратор Цицерон.

Греческий математик Фалес, астроном, государственный деятель и досократовский философ из Милета в Ионии, Малая Азия, рассказывает нам свою историю. Многие, особенно Аристотель, считали его первым философом в греческой традиции, а также исторически признанным первым, кто развлекался и занимался научной философией. Его часто называют отцом науки.

Гомер следует за ним. Его считают автором "Илиады" и "Одиссеи", двух эпических поэм, которые являются основополагающими произведениями древнегреческой литературы. Гомер считается одним из самых почитаемых и влиятельных авторов в истории.

Греческий государственный деятель и оратор древних Афин Демосфен утверждал: "Я известен своими пламенными речами и решительной оппозицией к расширению македонской власти во главе с царем Филиппом Вторым". Его речи являются важным выражением современной афинской интеллектуальной доблести и дают представление о политике и культуре Древней Греции в 4 веке до нашей эры.

"Я был учеником Платона, а впоследствии стал наставником Александра Македонского", — рассказывает Аристотель, представляя себя. Его труды охватывают широкий круг вопросов, включая физику, биологию, зоологию, метафизику, логику, этику, эстетику, поэзию, драму, музыку, риторику, психологию, лингвистику, экономику, политику, метеорологию, геологию и государственное управление.

Сократ, который следует за ним, рассказывает, что жил простой жизнью, отвергая материальные блага. "К сожалению, меня приговорили к смерти за свои идеи и учения. Но мое наследие продолжили ученики, в частности Платон", — говорит афинский философ.

Естественно, что его ученик Платон последовал его примеру. Платон основал Академию, философскую школу, где преподавал философские доктрины, которые впоследствии стали известны как платонизм.

Платон был новатором письменного диалога и диалектики в философии. Он поднял проблемы, которые впоследствии стали основными направлениями как теоретической, так и практической философии. Его самый известный вклад — "Теория форм", где он представляет решение проблемы универсалий.

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И, наконец, Хрисипп, греко-финикийский философ-стоик. Он родился в Соли, Киликия, но в молодости переехал в Афины, где стал учеником философа-стоика Клеанфа. Когда Клеанф умер около 230 года до н. э., Хрисипп стал третьим главой стоической школы.

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