У одиночества есть срок. Ученые рассказали, как надолго мы можем оставить собаку одну

Исследователи отмечают, что время, на которое мы можем оставить питомца одного, зависит от двух важных факторов — возраста и породы питомца.

Как бы мы не любили своих питомцев, время от времени нам приходится оставлять их самих. При этом исследователи обнаружили, что на время, которое животное может провести в одиночестве влияют два основных фактора — возраст и порода, пишет Daily Mail.

По словам дрессировщика собак и соучредителя приложения для дрессировки щенков Zigzag Лорны Винтер, молодые щенки "заранее запрограммированы на то, чтобы справляться с одиночеством", однако уже через пару часов они начнут скучать. Через пять месяцев это допустимое время одиночества увеличится вдвое.

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Выживание питомцев фактически зависит от нас, а потому вполне логично, что отсутствие человека рядом заставляет их беспокоиться. По словам Винтер, возраст является одним из наиболее важных показателей того, как долго вы можете оставлять питомца одного. Например, двухмесячных щенков не следует оставлять самих больше чем на час, в 3 месяца — можно отлучиться на 2 часа, в 4 месяца — четыре часа, к 5 месяцам срок увеличится до 5 часов.

Вторым не менее важным фактором является порода вашего питомца, так как представители некоторых из них могут быть более склонны к разлуке, чем другие.

Чихуахуа

Несмотря на то, что они умны и обладают самым большим мозгом относительно размеров тела у собак, они часто более склонны к тревоге разлуки. Винтер отмечает, что в данном случае раннее и последовательное обучение тому, как оставаться дома одному, будет иметь решающее значение.

Чау-Чау

Несмотря на внешний вид, представители этой породы, как правило, обладают весьма сдержанным и самостоятельным характером. Эта характеристика делает их более подходящими для того, чтобы их оставляли дома одних, поскольку они не нуждаются в постоянной физической ласке.

Винтер отмечает, что это, конечно, не означает, что щенка можно бросить самого на несколько дней, но он определенно лучше перенесет часовую разлуку, чем другие породы.

Такса

Представители этой породы весьма независимы, однако это вовсе не значит, что вы совсем им не нужны — в действительности таксы могут сильно страдать от разлуки.

Следование последовательному и структурированному плану, как справиться с пребыванием в одиночестве дома с раннего возраста, поможет этим щенкам.

Грейхаунд

Глядя на размеры борзых, можно подумать, что представители этой породы очень энергичны и требуют постоянного внимания. Им действительно необходима ежедневная прогулка, чтобы размять ноги, однако они также с удовольствием готовы отдыхать и расслабляться на диване в течение дня.

Ранее Фокус писал о том, что ветеринары рассказали, как распознать тревожную скуку у котов.