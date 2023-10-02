Вылизывают животы до блеска. Ветеринары рассказали, как распознать тревожную скуку у котов

Как и люди, наши домашние питомцы могут чувствовать апатию и недомогание, и если с ними не бороться, ситуация лишь усугубится.

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Когда нам скучно, мы можем включить телефон или полистать соцсети, однако как узнать, скучно ли вашему питомцу? Кошки и собаки, как правило, спят от 15 до 20 часов в день, а потому чрезвычайно сложно отличить здоровый сон от скуки, пишет Inverse.

Два ветеринара рассказали, как может выглядеть скука у домашних животных и что произойдет, если с ней не бороться. Кроме того, исследователи дали несколько советов, как сделать наших питомцев счастливыми и любопытными.

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По словам ветеринарного врача из Лос-Аджелеса Рэйчел Маламед, как и люди, питомцы могут чувствовать скуку, причем это едва ли связано с наличием еды и приличного места для сна. Обеспечение умственного и физического обогащения чрезвычайно важно не только для предотвращения скуки и разочарования, но и для нормального поведения кошки или собаки. Ветеринар отмечает, что наши домашние животные по-прежнему запрограммированы жевать, копать, лазать, царапать и многое другое. Если нам не удастся предоставить им возможности для удовлетворения этих врожденных потребностей, они могут решить эти проблемы сами, например, начнут жевать вашу обувь или царапать диван.

Как распознать скуку у животного?

Ветеринары отмечают, что кошки и собаки будут проявлять скуку по-разному, используя любые ресурсы, которые у них есть. Однако порой, по словам старшего ветеринара Медицинского центра животных Шварцмана в Нью-Йорке Карли Фокс, непреодолимая скука может перерасти в тревогу, а она в свою очередь — в членовредительство. Например, кошки начнут чрезмерно вылизывать себя или кусаться, кроме того коты могут от волнения полностью слизывать свою шерсть, обычно на животе, пока не станут лысыми.

Ветеринары отмечают, тревога, вызванная скукой, может вызвать краткосрочные проблемы со здоровьем, однако также несет проблемы и долгосрочной перспективе. По словам Маламед, стресс играет роль во многих "болезненных процессах", например кошачий идиопатический цистит, вызывающий воспаление мочевого пузыря.

Еще одним явным признаком скуки является сон. Фокс отмечает, что схемы сна животных различаются в зависимости от их распорядка, возраста и проблем со здоровьем. Это частично делает сон менее конкретным показателем скуки, однако, если вы заметили, что питомец спит больше обычного, следует обратиться за помощью к ветеринару.

Как помочь кошке справиться со скукой?

По словам Маламед, во-первых, стоит обеспечить питомцу все необходимое, чтобы он мог удовлетворить свои базовые потребности, например, когтеточки, игрушки для жевания и умственного развития, шарики-головоломки и коробки.

Любопытно, исследования также показывают, что время перед экраном полезно и для домашних животных. Например, видео с птицами могут развлечь кошек, а включение музыки поможет питомцу расслабиться и приглушить внешний шум.

Фокс также отмечает, что владельцам котов следует уделять играм и упражнениям не менее 10-15 минут ежедневно.

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