Кошки против собак. Ученые пытаются выяснить, какое животное самое умное

По словам исследователей, определение уровня интеллекта у двух разных видов достаточно непростая задача.

Владельцы собак и кошек ведут давние споры о том, чье домашнее животное умнее. Хозяева собак хвастаются собачьим интеллектом, а владельцы кошек утверждают, что их любимцы так же умны, как и собаки, они просто не хотят подчиняться. Но кто же все-таки умнее? Оказывается, ответ не так прост, как хотелось бы, пишет Live Science.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Важность восприятия, а не интеллекта

"Исследователи когнитивных способностей собак не изучают "интеллект" как таковой, они смотрят на разные аспекты восприятия", — рассказала ученый Александра Горовиц из Барнардского колледжа.

Горовиц ставит под сомнение человеческую привычку сравнивать интеллект разных видов.

"Проще говоря кошки умны в том, что нужно делать кошкам, а собаки — в том, что необходимо делать собакам. Я не думаю, что вообще имеет смысл говорить об взаимосвязанной умственной способности видов", — отметила Горовиц.

Брайан Хэйр, профессор эволюционной антропологии в Университете Дьюка, согласился с этим утверждением.

"Спрашивать, умнее ли собака кошки, все равно что спрашивать, является ли молоток лучшим инструментом, чем отвертка — все зависит от того, для чего они были созданы", — добавил Хэйр.

Но это не значит, что исследователи не пытались измерить интеллект собак и кошек. Кристин Витале, доцент кафедры здоровья и поведения животных из Колледжа Юнити в штате Мэн говорит, что интеллект животных обычно делится на три большие области: способность решать проблемы, формирование концепций (способность делать выводы на основе конкретного опыта) и социальный интеллект.

Социальный интеллект

Как утверждает Витале, владельцы очень часто стереотипно считают кошек необщительными и незаинтересованными в людях, но на самом деле они демонстрируют высокую степень социального интеллекта, часто на том же уровне, что и собаки.

Например, исследования показывают, что кошки могут различать свои имена и похожие по звучанию слова. Также ученые установили, что они предпочитают общение с людьми еде и игрушкам.

Человеческое внимание имеет важное значение для кошек. Исследование 2019 года, показало, что, когда человек обращает внимание на кошку, она отвечает ему взаимностью, проводя с ним больше времени.

В одном из исследований, в котором напрямую сравнивались кошки и собаки, ученые не обнаружили существенной разницы между способностью этих видов находить спрятанную еду с помощью сигналов человека.

Однако исследователи отметили, что у кошек по сравнению с собаками отсутствуют некоторые компоненты поведения, направленные на привлечение внимания. Так, например, владельцы домашних животных отмечали, что в то время как собаки выпрашивали у своей миски еду, кошки просто уходили.

Размер мозга

Также стоит учитывать размер мозга. Распространено мнение, что от размера мозга зависит относительный интеллект, и если бы это всегда было так, то собаки определенно победили бы в состязании за звание самых умных.

Хэйр и антрополог Эван Маклин из Аризонского университета привлекли более 50 исследователей по всему миру, чтобы применить разработанный ими тест к 550 видам животных, включая птиц, обезьян, собак, лемуров и слонов.

Идея заключалась в том, чтобы проверить один когнитивный признак, самоконтроль, или то, что исследователи называют "ингибиторным контролем" — способность контролировать импульсивные (или автоматические) реакции и генерировать ответы с помощью внимания и рассуждения.

Их тест представлял собой новую версию знаменитого исследования Стэнфордского университета 1972 года, в котором детей в возрасте от 3 до 5 лет проверяли на способность отсрочить удовольствие, только в этот раз на месте детей были животные. Речь идет о "зефирном тесте", когда детям предлагали выбор между одним небольшим вознаграждением, предоставляемым немедленно, и увеличением награды вдвое, если они смогут подождать. Для вознаграждения использовался зефир, печенье и сухарик.

"Наше межвидовое исследование показало, что чем больше мозг у животного, тем выше самоконтроль. Способность к самоконтролю является одним из признаков более высокой когнитивной функции. Но есть одна загвоздка: кошек не было в этом тесте, поэтому, хотя мы и способны предположить, основываясь на размере их мозга, как они могли бы себя повести, быть уверенным в своих суждениях мы не можем", — подчеркнула Хэйр.

Совместные исследования

Как отмечает Витале, до тех пор, пока ученые не найдут правильные методы для совместного исследования собак и кошек, проводить сравнения действительно несправедливо.

Еще один момент, о котором следует помнить при проведении подобной оценки интеллекта, — это то, что мы можем по-разному относиться к собакам и кошкам.

Например, собаки более социализированы, так как их владельцы выгуливают их в парках, водят их к кинологам и берут с собой в разные места. Владельцы же кошек предоставляют своим любимцам меньше возможностей для социализации и обучения такого рода.

Более того, изучать интеллект с помощью поведенческих исследований, которые обычно связаны с выполнением животными задач или решением головоломок — довольно сложно. Также довольно мало исследований напрямую сравнивали когнитивные способности собак и кошек, и на самом деле лишь немногие исследователи вообще изучают кошек.

Итак, кто же в конечном счете победил? Из этого всего можно сделать только один вывод: нужно ценить каждого любимого питомца, особенно его социальный интеллект, который делает животных прекрасными друзьями.