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Кішки проти собак. Учені намагаються з'ясувати, яка тварина найрозумніша

Юлія Чайка
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кішка, собака, кімната, знімок

За словами дослідників, визначення рівня інтелекту у двох різних видів досить непросте завдання.

Власники собак і кішок ведуть давні суперечки про те, чия домашня тварина розумніша. Господарі собак хваляться собачим інтелектом, а власники кішок стверджують, що їхні улюбленці так само розумні, як і собаки, вони просто не хочуть підкорятися. Але хто ж усе-таки розумніший? Виявляється, відповідь не така проста, як хотілося б, пише Live Science.

Важливість сприйняття, а не інтелекту

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"Дослідники когнітивних здібностей собак не вивчають "інтелект" як такий, вони дивляться на різні аспекти сприйняття", — розповіла вчена Олександра Горовіц з Барнардського коледжу.

Горовіц ставить під сумнів людську звичку порівнювати інтелект різних видів.

"Простіше кажучи, кішки розумні в тому, що потрібно робити кішкам, а собаки — в тому, що необхідно робити собакам. Я не думаю, що взагалі є сенс говорити про взаємозалежні розумові здібності видів", — зазначила Горовіц.

Браян Хейр, професор еволюційної антропології в Університеті Дюка, погодився з цим твердженням.

"Запитувати, розумніші собаки чи кішки, усе одно що питати, чи є молоток кращим інструментом, ніж викрутка — усе залежить від того, для чого вони були створені", — додав Хейр.

Але це не означає, що дослідники не намагалися виміряти інтелект собак і кішок. Крістін Вітале, доцент кафедри здоров'я і поведінки тварин з Коледжу Юніті в штаті Мен говорить, що інтелект тварин зазвичай ділиться на три великі частини: здатність вирішувати проблеми, формування концепцій (здатність робити висновки на основі конкретного досвіду) і соціальний інтелект.

Соціальний інтелект

собака, людина, лапа, рука, зображення

Як стверджує Вітале, власники дуже часто стереотипно вважають кішок нетовариськими і незацікавленими в людях, але насправді вони демонструють високий ступінь соціального інтелекту, часто на тому ж рівні, що і собаки.

Наприклад, дослідження показують, що кішки можуть розрізняти свої імена і схожі за звучанням слова. Також учені встановили, що вони віддають перевагу спілкуванню з людьми перед їжею та іграшками.

Людська увага має важливе значення для кішок. Дослідження 2019 року показало, що, коли людина звертає увагу на кішку, вона відповідає їй взаємністю, проводячи з нею більше часу.

В одному з досліджень, у якому безпосередньо порівнювалися кішки і собаки, учені не виявили суттєвої різниці між здатністю цих видів знаходити заховану їжу за допомогою сигналів людини.

Однак, дослідники зазначили, що в кішок, порівняно із собаками, немає деяких компонентів поведінки, спрямованих на привернення уваги. Так, наприклад, власники домашніх тварин зазначали, що в той час як собаки випрошували біля своєї миски їжу, кішки просто йшли.

Розмір мозку

кішка, людина, руки, фото

Також варто враховувати розмір мозку. Поширена думка, що від розміру мозку залежить відносний інтелект, і якби це завжди було так, то собаки виразно перемогли б у змаганні за звання найрозумніших.

Хейр і антрополог Еван Маклін з університету Аризони залучили понад 50 дослідників з усього світу, щоб застосувати розроблений ними тест до 550 видів тварин, включаючи птахів, мавп, собак, лемурів і слонів.

Ідея полягала в тому, щоб перевірити одну когнітивну ознаку, самоконтроль, або те, що дослідники називають "інгібіторним контролем" — здатність контролювати імпульсивні (або автоматичні) реакції і генерувати відповіді за допомогою уваги і міркування.

Їхній тест представляв собою нову версію знаменитого дослідження Стенфордського університету 1972 року, у якому дітей у віці від 3 до 5 років перевіряли на здатність відтермінувати задоволення, тільки цього разу на місці дітей були тварини. Йдеться про "зефірний тест", коли дітям пропонували вибір між однією невеликою винагородою, що надається негайно, і збільшенням нагороди вдвічі, якщо вони зможуть почекати. Для винагороди використовувався зефір, печиво і сухарик.

"Наше міжвидове дослідження показало, що чим більший мозок у тварини, тим вищий самоконтроль. Здатність до самоконтролю є однією з ознак більш високої когнітивної функції. Але є одна заковика: кішок не було в цьому тесті, тому, хоча ми і здатні припустити, ґрунтуючись на розмірі їхнього мозку, як вони могли б себе повести, бути впевненим у своїх судженнях ми не можемо", — підкреслила Хейр.

Спільні дослідження

щеня, кошеня, трава, знімок

Як зазначає Вітале, до тих пір, поки вчені не знайдуть правильні методи для спільного дослідження собак і кішок, проводити порівняння дійсно несправедливо.

Ще один момент, про який варто пам'ятати при проведенні подібної оцінки інтелекту, — це те, що ми можемо по-різному ставитися до собак і кішок.

Наприклад, собаки більш соціалізовані, оскільки їхні власники вигулюють їх у парках, водять їх до кінологів і беруть із собою в різні місця. Власники ж кішок пропонують своїм улюбленцям менше можливостей для соціалізації та навчання такого роду.

Більше того, вивчати інтелект за допомогою поведінкових досліджень, які зазвичай пов'язані з виконанням тваринами завдань або рішенням головоломок — досить складно. Також досить мало досліджень безпосередньо порівнювали когнітивні здібності собак і кішок, і насправді лише деякі дослідники взагалі вивчають кішок.

Отже, хто ж зрештою переміг? З цього всього можна зробити тільки один висновок: потрібно цінувати кожного улюбленого вихованця, особливо його соціальний інтелект, який робить тварин прекрасними друзями.