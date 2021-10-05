Кішки проти собак. Учені намагаються з'ясувати, яка тварина найрозумніша

За словами дослідників, визначення рівня інтелекту у двох різних видів досить непросте завдання.

Власники собак і кішок ведуть давні суперечки про те, чия домашня тварина розумніша. Господарі собак хваляться собачим інтелектом, а власники кішок стверджують, що їхні улюбленці так само розумні, як і собаки, вони просто не хочуть підкорятися. Але хто ж усе-таки розумніший? Виявляється, відповідь не така проста, як хотілося б, пише Live Science.

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Важливість сприйняття, а не інтелекту

"Дослідники когнітивних здібностей собак не вивчають "інтелект" як такий, вони дивляться на різні аспекти сприйняття", — розповіла вчена Олександра Горовіц з Барнардського коледжу.

Горовіц ставить під сумнів людську звичку порівнювати інтелект різних видів.

"Простіше кажучи, кішки розумні в тому, що потрібно робити кішкам, а собаки — в тому, що необхідно робити собакам. Я не думаю, що взагалі є сенс говорити про взаємозалежні розумові здібності видів", — зазначила Горовіц.

Браян Хейр, професор еволюційної антропології в Університеті Дюка, погодився з цим твердженням.

"Запитувати, розумніші собаки чи кішки, усе одно що питати, чи є молоток кращим інструментом, ніж викрутка — усе залежить від того, для чого вони були створені", — додав Хейр.

Але це не означає, що дослідники не намагалися виміряти інтелект собак і кішок. Крістін Вітале, доцент кафедри здоров'я і поведінки тварин з Коледжу Юніті в штаті Мен говорить, що інтелект тварин зазвичай ділиться на три великі частини: здатність вирішувати проблеми, формування концепцій (здатність робити висновки на основі конкретного досвіду) і соціальний інтелект.

Соціальний інтелект

Як стверджує Вітале, власники дуже часто стереотипно вважають кішок нетовариськими і незацікавленими в людях, але насправді вони демонструють високий ступінь соціального інтелекту, часто на тому ж рівні, що і собаки.

Наприклад, дослідження показують, що кішки можуть розрізняти свої імена і схожі за звучанням слова. Також учені встановили, що вони віддають перевагу спілкуванню з людьми перед їжею та іграшками.

Людська увага має важливе значення для кішок. Дослідження 2019 року показало, що, коли людина звертає увагу на кішку, вона відповідає їй взаємністю, проводячи з нею більше часу.

В одному з досліджень, у якому безпосередньо порівнювалися кішки і собаки, учені не виявили суттєвої різниці між здатністю цих видів знаходити заховану їжу за допомогою сигналів людини.

Однак, дослідники зазначили, що в кішок, порівняно із собаками, немає деяких компонентів поведінки, спрямованих на привернення уваги. Так, наприклад, власники домашніх тварин зазначали, що в той час як собаки випрошували біля своєї миски їжу, кішки просто йшли.

Розмір мозку

Також варто враховувати розмір мозку. Поширена думка, що від розміру мозку залежить відносний інтелект, і якби це завжди було так, то собаки виразно перемогли б у змаганні за звання найрозумніших.

Хейр і антрополог Еван Маклін з університету Аризони залучили понад 50 дослідників з усього світу, щоб застосувати розроблений ними тест до 550 видів тварин, включаючи птахів, мавп, собак, лемурів і слонів.

Ідея полягала в тому, щоб перевірити одну когнітивну ознаку, самоконтроль, або те, що дослідники називають "інгібіторним контролем" — здатність контролювати імпульсивні (або автоматичні) реакції і генерувати відповіді за допомогою уваги і міркування.

Їхній тест представляв собою нову версію знаменитого дослідження Стенфордського університету 1972 року, у якому дітей у віці від 3 до 5 років перевіряли на здатність відтермінувати задоволення, тільки цього разу на місці дітей були тварини. Йдеться про "зефірний тест", коли дітям пропонували вибір між однією невеликою винагородою, що надається негайно, і збільшенням нагороди вдвічі, якщо вони зможуть почекати. Для винагороди використовувався зефір, печиво і сухарик.

"Наше міжвидове дослідження показало, що чим більший мозок у тварини, тим вищий самоконтроль. Здатність до самоконтролю є однією з ознак більш високої когнітивної функції. Але є одна заковика: кішок не було в цьому тесті, тому, хоча ми і здатні припустити, ґрунтуючись на розмірі їхнього мозку, як вони могли б себе повести, бути впевненим у своїх судженнях ми не можемо", — підкреслила Хейр.

Спільні дослідження

Як зазначає Вітале, до тих пір, поки вчені не знайдуть правильні методи для спільного дослідження собак і кішок, проводити порівняння дійсно несправедливо.

Ще один момент, про який варто пам'ятати при проведенні подібної оцінки інтелекту, — це те, що ми можемо по-різному ставитися до собак і кішок.

Наприклад, собаки більш соціалізовані, оскільки їхні власники вигулюють їх у парках, водять їх до кінологів і беруть із собою в різні місця. Власники ж кішок пропонують своїм улюбленцям менше можливостей для соціалізації та навчання такого роду.

Більше того, вивчати інтелект за допомогою поведінкових досліджень, які зазвичай пов'язані з виконанням тваринами завдань або рішенням головоломок — досить складно. Також досить мало досліджень безпосередньо порівнювали когнітивні здібності собак і кішок, і насправді лише деякі дослідники взагалі вивчають кішок.

Отже, хто ж зрештою переміг? З цього всього можна зробити тільки один висновок: потрібно цінувати кожного улюбленого вихованця, особливо його соціальний інтелект, який робить тварин прекрасними друзями.