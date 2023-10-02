Сокровища Земли. Ученые рассказали, почему морское стекло исчезает с пляжей по всему миру

Исследователи полагают, что с каждым годом найти разноцветные камушки будет все сложнее, а в конце концов они могут и вовсе исчезнуть.

Прогуливаясь по пляжу, вы могли заметить под ногами разноцветные стеклянные камушки — кусочки потертого стекла, смешанные с песком. На самом деле эти удивительные "сокровища" изначально были ничем иным, как мусором. Но теперь исследователи обнаружили, что количество морских стеклянных камушков неумолимо уменьшается, пишет Science Alert.

По словам профессора кафедры экологических наук о Земле и атмосфере Массачусетского университета в Лоуэлле Лори Виден, они с коллегами проанализировали песок со всего мира и добавили образцы, в том числе и один из морского стекла, в коллекцию по наукам об окружающей среде, земле и атмосфере Массачусетского университета. Ученая считает, что ценность этого мусора, который стал сокровищем и был выброшен на пляж, отражает пересечение человеческой деятельности и природных процессов Земли.

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История стекла

До распространения одноразового пластика, начавшегося в начале 1970-х годов, предпочтительной тарой было стекло. Люди в Древнем Египте, Греции и Риме использовали его для изготовления окон, бутылок, тарелок, мисок и прочего. В середине 20-го столетия по всей территории США и не только активно использовали стеклянные бутылки, в которых продавали молоко и газировку. После того как люди выпивали напитки, они попросту выбрасывали тару на свалки, которые в большинстве случаев располагались вблизи водоемов или бухт, куда дождь и ветер переносили часть мусора.

По пути к океану стеклянные бутылки натыкались на камни и другие препятствия, которые разбивали стекло на более мелкие кусочки. Когда обломки подходили достаточно близко к побережью, приливы и приходящие волны смыли их в море. Далее волны воздействовали на фрагменты, заставляя их скользить катиться по песчаному морскому дну — именно благодаря этому воздействию острые края скруглялись, а стекло становилось матовым.

Все начинается с песка

Все стекло, в том числе и морское, начинается с песка, в особенности с кварцевого. Чтобы сделать стекло из песка, нефтепереработчики сначала очищают кварцевый песок, используя физические и химические процессы, чтобы удалить все минералы, кроме кварца. Затем оставшийся кварцевый песок плавится, в него добавляют небольшое количество кальцинированной соды и известняка, что повышает пластичность и прочность стекла, а затем превращают материал в бутылки, миски, окна и прочие предметы.

Поскольку кварц является основой всего стекла, многие характеристики минерала отражены в морском стекле. Наиболее очевидным является его прозрачность, а также то, как кварц трескается или ломается. Кварц также обладает высокой устойчивостью к химическому воздействию. Поскольку морское стекло сделано из кварца, оно имеет тенденцию распадаться на более мелкие фрагменты, но не выветривается быстро.

По словам Виден, большая часть морского стекла проводит на морском дне десятки лет, сглаживая острые края и распадаясь на более мелкие фрагменты. Исследователи отмечают, что возраст некоторых "морских сокровищ" и вовсе может достигать сотен лет.

Индустрия морского стекла

Торговля морским стеклом — многомиллионная индустрия в США и других странах, которую поддерживают такие организации, как Североамериканская ассоциация морского стекла и Международная ассоциация морского стекла.

Ювелирные изделия и коллекции из морского стекла украшают различные ремесленные выставки. Однако с ростом популярности одноразового пластика в качестве альтернативы стеклянным бутылкам, морское стекло вскоре может исчезнуть с пляжей по всему миру. Дело в том, что в цепочке становится все меньше стекла и все больше пластика, что истончает запасы "морских сокровищ".

Из-за недостатка морского стекла некоторые продавцы уже начали создавать собственное искусственное морское стекло, используя каменные стаканы и химикаты. На первый взгляд разница между настоящим и искусственным морским стеклом не слишком заметна, однако исследователи обеспокоены тем, что сокровища могут полностью исчезнуть с пляжей в ближайшее время.

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