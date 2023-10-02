Фортуна под микроскопом: ученые назвали привычки и взгляды, помогающие повысить удачу

Пока одни люди гоняются за расписаниями гороскопов и ритуалами, призывающими удачу, наука проводит множественные ее исследования и изучает ее принципы работы, а также влияние на нашу жизнь.

Удача так или иначе является нашим ежедневным спутником с древних времен. Миллионы людей носят с собой талисманы и живут по гороскопам в попытках привлечь ее. Тайны того, как она работает, интересовали и ученых, которые за многие годы ее изучения сделали несколько научных открытий по поводу таинственной Фортуны и того, как она работает с точки зрения привычной нам и надежной науки, пишет IFLScience.

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У большинства из нас есть какое-то поверье или ритуал, который, по нашему мнению, приносит удачу. Будь то ношение специального браслета, стук по дереву или избегание числа 13 — эти приметы широко распространены. Но почему?

Исследования показывают, что эти суеверия возникают из-за склонности человека верить в то, что не связанные между собой события и действия каким-то образом связаны между собой. Например, если вы надели определенную футболку, когда успешно сдали тест, вы можете поверить, что, надев ее снова, вы добьетесь такого же успеха. Такое чувство легкого контроля над жизнью по понятным причинам очень заманчиво. Но работает ли это на самом деле?

В исследовании 2010 года ученые наблюдали за студентами, играющими в гольф, и сообщили половине из них, что у них есть "счастливый" мяч. Те, у кого был "счастливый" мяч, показали лучшие результаты. Однако повторные попытки получить такие же результаты были непоследовательными. Тем не менее, существуют доказательства того, что вера во что-то может повысить уверенность в себе, что, в свою очередь, может улучшить результаты.

А знаете ли вы, что животные тоже могут быть суеверными? Некоторые ученые полагают, что такое поведение, кажущееся иррациональным, могло когда-то служить полезным целям в нашем эволюционном прошлом.

Если "удача" обычно рассматривается как непредсказуемость, то "серендипность" — это несколько иное понятие. Это термин, обозначающий способность, делая глубокие выводы из случайных наблюдений, находить то, чего не искал намеренно. Это опыт неожиданного столкновения с чем-то полезным. Исследователи обнаружили, что люди, которым часто выпадают счастливые моменты, склонны менять свой распорядок дня, более наблюдательны и открыты для нового опыта. Эти случайные открытия определили многие важные моменты в истории науки и инноваций. Теперь специалисты в области технологий даже разрабатывают цифровые алгоритмы и инструменты, которые помогают людям чаще сталкиваться с такими полезными случайностями.

Некоторые люди, кажется, просто обладают талантом Мидаса, не так ли? Профессор Ричард Уайзмен считает, что этому есть причина. В ходе своих изучений данного феномена он обнаружил, что люди, считающие себя "счастливчиками", часто имеют определенные привычки и взгляды:

Они открыты для новых возможностей и опыта.

Они доверяют своей интуиции.

Они ожидают, что в будущем произойдет что-то хорошее.

Они превращают неудачи в положительные моменты и часто видят положительные стороны в неудачных ситуациях.

Удача заключается не только в том, чтобы найти доллар на тротуаре или избежать черных кошек на пути. То, как мы воспринимаем удачу и кто, по нашему мнению, ею обладает, имеет более широкие последствия. Например, наши представления об удаче могут влиять на наши взгляды на справедливость и успех в обществе.

Так, недавнее исследование показывает, что "удача" может играть значительную роль в жизни человека в зависимости от места его рождения или финансового положения его родителей. Удивительно, но даже такие факторы, как имя, могут влиять на перспективы карьерного роста.

Такое понимание ставит под сомнение идею меритократии, согласно которой награда должна доставаться самым достойным. Признание роли удачи может помочь нам сформировать общество, ориентированное не только на индивидуальный успех, но и на справедливость для всех, считают ученые.

Несмотря на то что полагаться на помощь талисмана, в некоторых моментах может оказаться полезно, важно признать более широкую роль удачи в нашей жизни и ее научную сторону. Понимая и признавая ее, мы можем стремиться к созданию общества, в котором ценятся как индивидуальные усилия, так и коллективная справедливость, а также улучшить шансы достижения поставленных нами целей.

Ранее Фокус писал о неразгаданной тайне четырехлистного клевера, мучающей ученых по сей день. Даже зная точные генетические маркеры, исследователи все еще не могут разгадать тайну четырехлистника.

Также Фокус писал об истории популярного талисмана на удачу – амулета "злой глаз". Значение голубого глаза выходит за пределы простого талисмана, углубляясь в культурный контекст и суеверия.

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