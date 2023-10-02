Подарок от закипающей Земли. Лето в Украине будет начинаться раньше и заканчиваться позже

Климатологи считают, что в общей сложности продолжительность лета для нашей страны увеличиться на целый месяц.

В последнее время ученые то и дело предупреждают, что человечеству придется столкнуться с последствиями десятилетий чрезмерных парниковых выбросов, которые привели к климатическому кризису. В этом году мы уже столкнулись с интенсивными волнами тепла, рекордной жарой и масштабными лесными пожарами, а теперь исследователи заявляют, что Земля перешагнула из "эры глобального потепления" в эру "глобального кипения", пишет GreenPost.

Более того, ученые полагают, что климатический кризис будет лишь набирать обороты, а последствия изменений климата не обойдут стороной и Украину. Согласно прогнозу климатологов, лето в Украине станет еще продолжительнее — предполагается, что оно будет начинаться раньше и заканчиваться позже.

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По словам представителя Украины в Межправительственной группе экспертов по изменению климата и заведующей лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светланы Краковской, продолжительность лета в Украине напрямую зависит от изменений, влияющих на погодные условия в стране.

Несмотря на похолодание, которое уже пришло в Украину, еще рано говорить о завершении летнего сезона, так как для этого необходимо соблюдение одного условия — среднесуточная температура должна опускаться ниже отметки в 15°C в течение не менее 6 дней подряд. Из этого утверждения следует, что лето в Украине продолжается даже сейчас, несмотря на то, что на календаре уже второй месяц осени.

По мнению Краковскской, подобная тенденция, по-видимому, будет продолжаться и далее: лето в нашей стране будет начинаться раньше и заканчиваться позже. Предполагается, что уже к 2050 году продолжительность лета в Украине значительно увеличиться:

на 20 дней в южных областях;

на 3 дня в северных регионах.

Таким образом, ученые предполагают, что продолжительность лета в Украине в среднем составит 4 месяца. Более того, по словам Краковской, подобная тенденция уже сегодня наблюдается в южных регионах страны.

Исследователи также предупреждают, что увеличение продолжительности лета фактически окажет влияние на все сферы жизни украинцев. Во-первых, значительно вырастет потребление электроэнергии, так как больше людей и дольше будут использовать кондиционеры для охлаждения. Во-вторых, это повлияет на энергетический сектор, в том числе на работу атомных станций, где повысится спрос на электроэнергию летом, чего ранее не наблюдалось. В-третьих, изменение климата, вероятно, повлечет миграцию населения из наиболее жарких регионов в более прохладные.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самый жаркий период на планете.