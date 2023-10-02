Успокоит иммунную систему. Открытое свойство имбиря поможет излечить непобедимые заболевания

В попытке найти ключ к спасению миллионов от трудноизлечимых аутоиммунных заболеваний, взор науки пал на популярную и распространенную специю, имеющую множество полезных качеств.

Имбирь, широко используемый в кулинарии благодаря своему пикантному вкусу, открыл новое неожиданное преимущество для здоровья. Последние исследования показывают, что популярная специя может играть определенную роль в защите от некоторых аутоиммунных заболеваний, пишет Medical News.

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Аутоиммунные заболевания, такие как волчанка и антифосфолипидный синдром (АФС), возникают, когда иммунная система организма ошибочно атакует собственные клетки. Эти заболевания могут приводить к целому ряду проблем со здоровьем и часто являются трудноизлечимыми. Особое беспокойство при этих заболеваниях вызывает необычное поведение одного из видов белых кровяных телец, называемого нейтрофилом. Когда эти клетки становятся чрезмерно активными, они выделяют своеобразную паутину, что приводит к воспалению и другим осложнениям в организме.

Исследователи ищут способы успокоить эти гиперактивные нейтрофилы, и имбирь может стать потенциальным решением этой проблемы. В новом исследовании изучалось влияние экстрактов имбиря на эти непослушные нейтрофилы. Ученые проверили действие экстрактов имбиря в лабораторных условиях, на мышах и на небольшой группе людей-добровольцев. Полученные результаты дали авторам надежду.

Экстракты имбиря, по-видимому, успокаивают гиперактивные нейтрофилы, не позволяя им выпускать свои вредные сети. В экспериментах на мышах употребление имбиря приводило к уменьшению признаков волчанки и АФ. Еще более многообещающим является тот факт, что при употреблении имбиря в течение всего одной недели вредная активность нейтрофилов снижалась, что позволяет предположить, что имбирь может оказывать аналогичное быстродейственное защитное действие и на людей.

Эти результаты крайне важны, поскольку волчанка и АФС, наряду с другими аутоиммунными заболеваниями, в корне изменяют жизнь больных и сопряжены со значительными рисками для здоровья и расходами. Хотя данное исследование не позволяет утверждать, что имбирь является полноценным лекарством, оно подчеркивает его потенциал, как полезной диетической добавки для тех, кто находится в группе риска.

Более того, полученные заключения относятся не только к аутоиммунным заболеваниям. Помните о нейтрофилах и их паутинообразных выделениях, описанных выше? Так вот, эти самые выделения были связаны с осложнениями при таких заболеваниях, как Covid-19. Таким образом, понимание того, как их контролировать, может иметь более широкие последствия.

А пока науке еще предстоит проверить данный эффект специи на людях, любителей имбиря могут приготовиться внести в список его полезных качеств новое открытие. Добавленный в любимое блюдо, заваренный в чай или принимаемый в качестве добавки, имбирь может стать не просто вкусовым дополнением, но и ключом к укреплению здоровья.

Ранее Фокус писал о том, как имбирь из Юго-Восточной Азии помогает в борьбе с раком. Данный имбирь известный своим неповторимым ароматом. Но в будущем он может стать потенциальным средством борьбы с раком, благодаря необычным свойствам его экстракта.

Также Фокус писал о том, как кардамон может изменить борьбу с лишним весом. Новаторское исследование от Texas A&M AgriLife углубляется в потенциал кардамона, раскрывая его влияние на метаболизм и многообещающую роль в решении проблем, связанных с ожирением.

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