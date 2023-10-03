Сильно стараются. Ученые назвали собак, которые смотрят на людей наиболее выразительно

Новое исследование полагает, что не все наши питомцы равны, когда дело доходит до общения с человеком.

С момента одомашнивания собак прошло около 16 000 лет, за это время они заработали репутацию "лучших друзей человека". Однако в новом исследовании американские ученые пришли к выводу, что не все животные одинаково хороши, когда речь заходит об общении с человеком, пишет Daily Mail.

Команда отмечает, что им удалось выявить типы собак, которые наиболее выразительно смотрят на человека. Результаты исследования свидетельствуют о том, что дело вовсе не в породе питомца, а в нечто другом.

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По мнению ученых из Университета Джорджа Вашингтона, результаты исследования свидетельствуют о том, что собаки с одноцветными мордами воспринимаются как более выразительные, чем животные с отметинами на морде.

По словам ведущего автора исследования Кортни Секстон, знание того, что наши питомцы пытаются нам сказать, что они думают или чувствуют, действительно может улучшить как их, так и наш опыт взаимодействия.

Более раннее исследование уже показало, что собаки способны объяснить своим владельцам, что означает их рычание или лай. В новой работе ученые решили сосредоточиться на понимании того, как морды собак влияют на их способность общаться с людьми.

В общей сложности в исследовании приняли участие 100 владельцев собак со своими питомцами, которых попросили взаимодействовать с животными в разных условиях. Далее ученые использовали специальную систему кодирования, которая помогла проанализировать поведение каждого отдельного животного. В результате им удалось создать новую систему для масштабирования и оценки отметин и узоров на мордах собак.

В ходе исследования участников также попросили заполнить анкету о своем питомце и ее проявлениях. Результаты исследования свидетельствуют о том, что собаки с более простыми мордами, по-видимому, выражают больше мимики при взаимодействии со своими владельцами, чем щенки со сложными чертами лица.

Ученые также обнаружили, что пожилые собаки менее выразительны, чем молодые щенки. Впрочем, предполагается, что это связано с тем, что у пожилых собак более устоявшиеся отношения с владельцем, а потому им не нужно прилагать столько усилий. Результаты также свидетельствуют о том, что рабочие и хорошо обученные собаки также были более выразительными, чем другие. Авторы исследования надеются, что их результаты помогут людям лучше взаимодействовать с собаками.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как надолго мы можем оставить собаку одну.