Лучший друг человека. Ученые показали милые кадры, как щенки спонтанно подражают людям (фото)

Подобный эксперимент также попытались провести с котятами, но они были слишком "заняты своими делами".

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Общеизвестный факт, что собаки — лучшие друзья человека, и новое исследование стало тому еще одним подтверждением. На этот раз ученые показали, как щенки способны хорошо взаимодействовать с людьми, в том числе подражая каждому их движению, пишет Daily Mail.

Новое исследование было проведено учеными из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште (Венгрия) и предполагает, что тенденция собак копировать наше поведение может быть полезна для изучения новых навыков или новой информации, а также для продвижения принадлежности к социальной группе.

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Любопытно, что исследователи также повторили эксперимент с котятами, однако лишь нашли еще одно подтверждение, что коты "заняты своими делами".

Для исследования команда отобрала 42 щенка, 39 котят и 8 волчат, все они были социализированы и живут в человеческих семьях, а их средний возраст составляет около 13 недель. Отметим, что волчата были выращены своими опекунами после того, как их разлучили с матерями в первые 12 дней после рождения.

[ + – ] Пока хозяин держал свое животное, экспериментатор демонстрировал то или иное действие с объектом Фото: Eötvös Loránd University

В ходе исследования ученые наблюдали, как животные взаимодействуют с новыми объектами, например, крохотной пластиковой корзиной или игрушкой для собак. Далее хозяева держали своих питомцев, пока экспериментаторы демонстрировали определенное действие на предмет. Например, если питомец ранее дотрагивался до предмета носом, то экспериментатор дотрагивался до него рукой.

[ + – ] Следуя репутации кошек, занимающихся своими делами, котята не копировали действия, обнаружили исследователи Фото: Eötvös Loránd University

После владельцы отпускали питомца, а исследовательская группа наблюдала, выполнит ли он в конечном итоге то же действие с предметом, что и экспериментатор. Ученые обнаружили, что щенки и волчата воспроизводили действия примерно в 70% случаев, что в два раза чаще, чем котята. Однако исследователи отмечают, что лишь щенки стремились воспроизвести действие экспериментатора той же частью тела.

В целом результаты исследования показывают явную тенденцию собак копировать действия людей в молодом возрасте, что потенциально считается учеными врожденной тактикой выживания. Предки волков и собак были социальными животными, которые жили в группах и должны были сотрудничать между собой. В то же время предок кошки был охотником-одиночкой, и это отражается в результатах исследования.

[ + – ] Сначала ученые изучили, как каждое животное ведет себя с новым объектом, например с маленькой пластиковой корзиной или игрушкой Фото: Eötvös Loránd University

Исследователи предполагают, что полученные ими результаты в дальнейшем могут помочь владельцам в обучении своих щенков.

Ранее Фокус писал, что ученые проверили интеллект 13 пород собак и составили рейтинг.