Найкращий друг людини. Вчені показали милі кадри, як цуценята спонтанно наслідують людей (фото)

Подібний експеримент також спробували провести з кошенятами, але вони були надто "зайняті своїми справами".

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Загальновідомий факт, що собаки — найкращі друзі людини, і нове дослідження стало ще одним підтвердженням. Цього разу вчені показали, як цуценята здатні добре взаємодіяти з людьми, зокрема наслідуючи кожен їхній рух, пише Daily Mail.

Нове дослідження було проведено вченими з Університету Етвеша Лоранда в Будапешті (Угорщина) і припускає, що тенденція собак копіювати нашу поведінку може бути корисною для вивчення нових навичок або нової інформації, а також для приналежності до соціальної групи.

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Цікаво, що дослідники також повторили експеримент із кошенятами, проте лише знайшли ще одне підтвердження, що коти "зайняті своїми справами".

Для дослідження команда відібрала 42 цуценяти, 39 кошенят і 8 вовченят, усі вони були соціалізовані та живуть у людських сім'ях, а їх середній вік становить приблизно 13 тижнів. Зазначимо, що вовченята були вирощені своїми опікунами після того, як їх розлучили з матерями у перші 12 днів після народження.

[ + – ] Поки господар тримав свою тварину, експериментатор демонстрував ту чи іншу дію з об'єктом Фото: Eötvös Loránd University

У процесі дослідження вчені спостерігали, як тварини взаємодіють з новими об'єктами, наприклад, крихітним пластиковим кошиком або іграшкою для собак. Далі господарі тримали своїх вихованців, поки експериментатори демонстрували певну дію на предмет. Наприклад, якщо вихованець раніше торкався предмета носом, то експериментатор торкався до нього рукою.

[ + – ] Наслідуючи репутацію кішок, які займаються своїми справами, кошенята не копіювали дії, з'ясували дослідники Фото: Eötvös Loránd University

Після власники відпускали вихованця, а дослідницька група спостерігала, чи виконає він зрештою ту саме дію з предметом, як і експериментатор. Вчені з'ясували, що цуценята та вовченята відтворювали дії приблизно в 70% випадків, що вдвічі частіше, ніж кошенята. Однак дослідники зазначають, що лише цуценята прагнули відтворити дію експериментатора тією ж частиною тіла.

Загалом результати дослідження показують очевидну тенденцію собак копіювати дії людей у молодому віці, що потенційно вважається вченими уродженою тактикою виживання. Предки вовків і собак були соціальними тваринами, які жили в групах і мали співпрацювати між собою. Тоді як предок кішки був мисливцем-одинаком, і це позначається в результатах дослідження.

[ + – ] Спочатку вчені вивчили, як кожна тварина поводиться з новим об'єктом, наприклад із маленьким пластиковим кошиком або іграшкою Фото: Eötvös Loránd University

Дослідники припускають, що отримані ними результати можуть допомогти власникам у навчанні своїх цуценят.

Раніше Фокус писав, що вчені перевірили інтелект 13 порід собак і склали рейтинг.