Меркурий продолжает съеживаться: планета потеряла уже 7 км своего радиуса

Исследователи утверждают, что первая от Солнца планета неумолимо уменьшается в размерах.

Самая близкая к Солнцу планета Меркурий постепенно остывает из-за утечки тепла из внутренней части планеты. Из-за этого камень и металл, из которых состоит космическое тело, постепенно уменьшаются в размерах, пишет ScienceAlert.

Но до сих пор не было известно, сокращается ли планета сегодня, и если да, то как долго этот процесс будет продолжаться. Новая статья в журнале Nature Geoscience проливает свет на этот вопрос.

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Так как внутренняя часть Меркурия постепенно сжимается, то и его поверхность становится меньше. В результате сжатия на поверхности планеты появляются "надвиги" – когда один участок местности наталкивается на соседний рельеф. Такие надвиги напоминают морщины, которые образуются на яблоке с возрастом, если не брать в расчет то, что яблоко сжимается от высыхания, а Меркурий из-за теплового сжатия внутренней части.

Впервые ученые узнали о сжатии Меркурия в 1974 году, тогда миссия "Маринер-10" сделала снимки уступов высотой в километры, которые извивались на протяжении сотен километров. Другой аппарат MESSENGER, который вращался на орбите Меркурия в 2011-2015 годах, показал множество "лопастных уступов", как их стали позже называть.

Такие наблюдения показали, что пологие геологические разломы на Меркурии являются следствие сжатия радиуса Меркурия в общей сложности примерно на 7 км.

Но когда же это все произошло? Общепринятый способ определить возраст поверхности на той или иной планете в Солнечной системе – подсчитать плотность ударных кратеров. По словам ученых, чем старше будет поверхность, тем больше на ней кратеров. Но и этот метод не идеальный, так как в прошлом нашей системы скорость ударов, образующих кратеры, была намного выше.

Лопастной уступ с видимыми грабенами на гребне. Фото: NASA

Несмотря на это, уступы на Меркурии всего считались достаточно древними, чей возраст оценивается в 3 млрд лет. Но все ли уступы одинаково старые?

Самые крупные "землетрясения" на Меркурии, намного меньше чем на Земле. Для того, чтобы накопить 2-3 км общего сокращения, которое можно наблюдать на обычном уступе на Меркурии, потребуются сотни землетрясений магнитудой 9 баллов. Но более вероятны миллионы более мелких землетрясений, которые могли бы растянуться на миллиарды лет.

В новом исследовании команда ученых обнаружила, что многие уступы на Меркурии продолжали двигаться в совсем недавнее с геологической точки зрения время. Это касается даже тех уступов, которые появились на планете миллиарды лет назад.

Исследователь из Открытого университета в Великобритании Бен Мэн был первым кто заметил, что некоторые уступы имеют небольшие трещины, которые располагаются в верхней части "надвигов". Мэн идентифицировал их как "грабены" – геологический термин обозначающий участок почвы, упавший между двумя параллельными разломами.

Такое наблюдается, когда корка на поверхности растягивается. По словам ученого, растяжение на поверхности Меркурия, который сжимается, может показаться странным, но они возникают, когда сгибается напорный кусок коры, надавливая на прилегающую местность. Подобный эффект можно увидеть согнув кусок тоста, который вероятно, треснет аналогичным образом.

Мэн добавляет, что грабены ширину менее 1 км, а глубину – около 100 метров. Подобные сравнительно небольшие объекты должны быть моложе древней структуры, на которой располагаются. В противном случае они были бы уже стерты с поверхности ударами астероидов.

Проанализировав данные ученые подсчитали, что возраст большинства грабенов составляет менее 300 млн лет.

Дальнейшее изучение изменений на поверхности Меркурия будет основной задачей европейско-японской миссии BepiColombo. Она должна начать свою работу на орбите Меркурия в 2026 году.

Напомним, ученые использовали данные первого аппарата, полетевшего к Меркурию, чтобы выяснить особенности химического состава первой планеты от Солнца.