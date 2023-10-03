Мотти с большими ушами. Самый редкий слон в мире, который не мог бы появиться в дикой природе

Этот удивительный слоненок не прожил и двух недель, но завоевал сердца ученых и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Мотти является единственным подтвержденным гибридом африканского слона (Loxodonta africana) и азиатского слона (Elephas maximus). Он появился на свет 11 июля 1978 года в Честерском зоопарке в Великобритании и был назван в часть основателя зверинца Джорджа Моттерсхеда, пишет IFLScience.

Малыш родился в семье слонов, проживающих в общем вольере в зоопарке. Когда стало известно о беременности самки азиатского слона Шебы, у смотрителей не оставалось сомнений, кто является отцом. Дело в том, что Джамболино был единственным самцом в вольере. Однако смотрителей терзала одна деталь, Джамболино относился к африканским слонам, а потому исследователи не были уверены, что у них с Шебой могут быть общие дети.

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Дело в том, что Джамболино и Шеба едва ли могли бы встретиться когда-либо в дикой природе — их привычные ареалы обитания расположены на двух разных континентах. Впрочем, слоненок появился на свет и стал "самым редким слоном в мире", его даже внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Однако малыш не прожил и двух недель после своего рождения.

Исследователи взяли образцы тканей слонов и смогли доказать, что Мотти в действительности является первым и единственным в мире гибридом африканского и индийского слонов. Впрочем, некоторые моменты все еще оставались неразгаданными. Например, помимо огромного расстояния, разделяющего эти два вида в дикой природе, они также относятся не просто к разным видам, но и родам, а это свидетельствует о том, что они крайне далеки друг от друга на генетическом древе.

Известно, что африканские и азиатские слоны имеют некоторые явные физические различия. Во-первых, первые крупнее и могут вырастать до 3-4 метров от плеч до пят, тогда как азиатские слоны достигают всего от 2 до 3,5 метров в высоту. Уши африканских слонов также значительно больше, так как приспособлены для отвода тепла в саванне. Кроме того эти слоны имеют более морщинистую кожу.

Работники зоопарка отмечали, что Мотти обладал чертами как матери, так и отца: форма его головы и большие уши явно достались ему от отца, тогда как пять ногтей на передних лапах и четыре на задних явно достались ему от матери.

Известно, что Мотти родился на 6 недель раньше срока, а потому его вес был слишком маленьким, с самого начала он нуждался в интенсивной ветеринарной помощи. Увы, всего через 10 дней после рождения Мотти умер от некротизирующего энтероколита — серьезного желудочно-кишечного заболевания. Вскрытие также показало, что слоненок страдал от тяжелой инфекции кишечной палочки.

Отметим, что после смерти тело самого редкого слона в мире было сохранено в частной коллекции и хранится в Музее естественной истории в Лондоне.

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