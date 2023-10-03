Сильнее, умнее и опаснее: кто такие суперсвиньи, которые могут навредить даже медведям (фото)

"Свиньи железного века", или так называемые "суперсвиньи", — это гибрид диких кабанов и домашних свиней, который выделяется умом и быстрым ростом. Несмотря на очевидные преимущества для сельского хозяйства, эти животные породили серьезные проблемы.

Представьте себе мир, где домашние свиньи и дикие кабаны объединились, чтобы создать гибридную свинью. Эти существа, которых часто называют "суперсвиньями", являются выносливыми, умными и выгодными для сельского хозяйства, но они могут представлять значительную угрозу для местных животных и природной среды, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Фермеры активно экспериментируют с разведением таких гибридов. Процесс обычно включает в себя спаривание самцов диких кабанов с самками свиней, часто специфических пород, таких как тамворт или глостерская старая пятнистая. Эти гибриды называют "свиньями железного века", поскольку они напоминают первых свиней, которых люди одомашнили тысячи лет назад.

Сначала этих животных разводили для того, чтобы они помогали обрабатывать землю, но произошло кое-что неожиданное — их мясо оказалось удивительно вкусным, со вкусом, похожим на дикого кабана. Однако, в отличие от своих диких собратьев, эти гибридные животные менее агрессивны и просты в уходе.

"Свиньи железного века" бывают разных оттенков коричневого цвета, но часто напоминают диких кабанов

"Свиньи железного возраста" бывают разных оттенков коричневого цвета, но часто напоминают диких кабанов, хотя и с некоторыми отличиями, такими как более крупные уши, немного короче морда, более округлая спина и длиннее тело. Их поросята, как правило, полосатые, а мясо темное и ароматное, что делает их отличной альтернативой диким кабанам.

Одним из важных преимуществ этих гибридов являются их домашние черты. Свиноматки, как правило, более продуктивны, а поросята растут быстрее.

Однако эти гибриды кабанов и свиней не всегда являются результатом целенаправленной селекционной работы. В 2021 году шведские фермеры были удивлены, когда дикие кабаны неоднократно врывались в их свинарники и спаривались со свиноматками, несмотря на электрические ограждения. Это необычное ночное рандеву привело к рождению более 100 гибридных поросят только на одной ферме.

Эти гибриды оказались грозными инвазивными видами, которые наносили вред местным животным, таким как индюки и охотничьи птицы

В некоторых частях Северной Америки гибриды кабанов и свиней стали тревожной проблемой. Канадские фермеры изначально разводили их ради мяса и способности выдерживать суровые зимы. К сожалению, рынок мяса диких кабанов сократился, что привело к тому, что многие гибриды были выпущены в дикую природу.

Эти гибриды оказались грозными инвазивными видами, наносящими вред местным животным, таким как индюки и охотничьи птицы. Они также пожирали ягоды и растительность, как саранча, оставляя все меньше места для пастбищных животных и даже черных медведей.

По словам доктора Райана Брука, который возглавляет Канадский проект исследования диких свиней в Университете Саскачевана, "одичавшие свиньи — это, пожалуй, худшее инвазивное крупное млекопитающее на планете".

"Они невероятно умны. Они скрытны, а также когда на них оказывается какое-либо давление, особенно если люди начинают охотиться на них, они почти полностью переходят в ночной образ жизни, и становятся очень неуловимыми — прячутся в густом лесу, исчезают в заболоченных местах и их очень трудно найти", — пояснил доктор Брук.

Итак, хотя идея "суперсвиней" может показаться необычной, их присутствие в дикой природе может иметь серьезные последствия для природных экосистем. Исследователи продолжают изучать этих гибридных свиней и работают над решением проблем, которые они создают.

Балансирование между преимуществами этих гибридов и их потенциальными негативными последствиями остается постоянным вызовом для управления дикой природой и ее сохранения.

Ранее Фокус писал о том, что афалины и ложные косатки не прочь провести вместе время, и даже завести потомство.