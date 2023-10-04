Технология вакцин от ковида получила "Нобелевку", но это еще не все: ей могут вылечить рак

Использовав крайне эффективную технологию мРНК, показавшую себя в пандемию коронавируса, ученые нацелились на уничтожение смертельного и распространенного заболевания с ее помощью.

Каталин Карико и Дрю Вайсман недавно стали лауреатами Нобелевской премии. Эти двое, биохимик и врач, сделали революционные открытия в области мРНК и ее взаимодействия с нашей иммунной системой. Их работа сыграла решающую роль в создании вакцин, которые многие из нас получили в рамках программы по борьбе с Covid-19. И, возможно, следующим этапом применения технологии станет вакцина от рака, пишет Inverse.

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Итак, для начала, давайте разберемся что же такое мРНК. Это набор инструкций, с помощью которых клетки нашего организма строят белки. Вакцины Covid-19, использующие эту технологию мРНК, несут в себе определенную информацию. Эта информация соответствует уникальному белку spike вируса SARS-CoV-2. Когда эта мРНК попадает в организм, наша иммунная система, считывает эту информацию и вырабатывает антитела. Эти антитела специально разработаны для защиты от этого специфического белка-шипа.

Чтобы вы могли представить себе масштабы воздействия этой вакцины, ее ввели более 13 млрд. раз по всему миру, что помогло многим регионам пережить одни из самых мрачных дней пандемии. Но это лишь вершина айсберга, который может предложить технология мРНК.

Дело в том, что технология мРНК является адаптируемой. Это означает, что если вирус изменится или мутирует, ученые смогут соответствующим образом скорректировать вакцину. Такая адаптивность может стать решающим фактором в борьбе с такими заболеваниями, как рак.

Так, рак часто возникает, когда иммунная система не может обнаружить вредные клетки, которые бесконтрольно размножаются. Представьте себе, если бы мы могли дать иммунной системе правильный набор инструкций для распознавания этих вредных клеток до того, как они нанесут серьезный и непоправимый ущерб нашему организму. Именно такой подход, уже проходящий испытания, исследуют ученые, используя мРНК. Они пытаются разработать вакцины, которые "научат" нашу иммунную систему распознавать раковые клетки на ранних стадиях. Прелесть мРНК заключается в том, что ее можно модифицировать, поэтому, если опухоль со временем меняется, лечение может быть скорректировано в соответствии с этим.

По сравнению с такими методами лечения, как химиотерапия, которая направлена на все быстрорастущие клетки, включая некоторые здоровые, этот подход с использованием мРНК выглядит более конкретным и точным.

Однако, хотя это и звучит многообещающе, мы должны помнить, что вакцины против рака на основе мРНК пока находятся на начальной стадии испытаний. Возможно, пройдет еще несколько лет, прежде чем мы увидим их в обычных медицинских учреждениях. Но несомненно, что работа, начатая Карико и Вайсманом несколько десятилетий назад, открывает огромные перспективы для будущего медицины.

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Также Фокус писал о том, что важные для нас витамины могут провоцировать развитие рака. Исследование группы ученых из Южной Кореи поясняет, какая пища может способствовать появлению злокачественных образований.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.