Их не должно существовать. Найдено объяснение галактикам в ранней Вселенной, которые нарушают теории

Космический телескоп Уэбб обнаружил на заре Вселенной очень яркие галактики, но они не могли появиться так быстро после Большого взрыва. Ученые выяснили, что произошло на самом деле.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Astrophysical Journal Letters, астрофизики нашли объяснение существованию галактик в ранней Вселенной, которые нарушают стандартную модель космологии, пишет Live Science.

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Как появились первые галактики: современная теория

Согласно современным теориям первые скопления звезд начали объединяться в протогалактиками в первые пару сотен миллионов лет после Большого взрыва. Через 1-2 млрд лет после рождения Вселенной протогалактики превратились в карликовые галактики, которые начали сталкиваться и сливаться в более массивные объекты. Таким образом появились огромные галактики, похожие на Млечный Путь.

Галактики-нарушители теории

Но космический телескоп Уэбб обнаружил, что уже через 0,5 млрд лет после Большого взрыва в космосе существовали очень яркие галактики. Это означает, что они должны иметь очень большую массу и иметь несколько сотен миллиардов звезд в своем составе. Но это нарушает стандартную модель космологии и соответственно таких галактик не должно существовать. Ведь, чтобы набрать огромную массу и такое количество звезд эволюция таких галактик должна пройти очень быстро, а это нарушает современные теории.

Космический телескоп Уэбб обнаружил, что уже через 0,5 млрд лет после Большого взрыва в космосе существовали очень яркие галактики. Иллюстрация Фото: Live Science

Но авторы нового исследования, используя компьютерное моделирование, выяснили, что эти ранние галактики не обязательно должны иметь огромную массу, чтобы быть очень яркими. То есть на самом деле все соответствуют стандартной модели космологии и никаких нарушений теорий нет.

Новое открытие: все в рамках стандартной модели Вселенной

Ученые создали моделирование условий эволюции галактик, используя разные имеющиеся данные о ранней Вселенной, и пришли к неожиданному открытию. Вместо того, чтобы очень быстро набрать огромную массу и соответственно приобрести очень большую яркость, в ранних галактиках на самом деле происходил очень бурный процесс образования новых звезд. То есть звезды появлялись намного быстрее, чем в намного более поздних периодах жизни Вселенной. Поэтому первые галактики такие яркие.

По словам ученых, звезды в ранней Вселенной появлялись, когда очень быстро притягивали к себе окружающий газ, а затем так же быстро выбрасывали его после очень короткой жизни в результате взрыва сверхновой. Оба эти события приводили к появлению большого количества излучения. Отсюда и взялась наблюдаемая "невозможная" яркость первых галактик. Но через миллиарды лет эволюция звезд изменилась и процесс их формирования стал проходить более медленно, это же касается и продолжительности их жизни, которая увеличилась.

То есть, новая гипотеза гласит, что наблюдаемая невероятная яркость ранних галактик связана со вспышками света во время эволюции первых звезд, а не с огромной массой и огромным количеством этих звезд. Ученые считают, что больше всего света выделяли самые большие звезды, которые жили всего несколько миллионов лет и при этом их количество было относительно небольшим, поэтому масса галактик была относительно маленькой.

Пока это только гипотеза, которую нужно подтвердить большим количеством наблюдений за самыми ранними галактиками в нашей Вселенной.

Как уже писал Фокус, появилась также новая гипотеза относительно того, где можно обнаружить темную материю. Ученые считают, что нужно провести более тщательные наблюдение за звездами, которые называются белыми карликами. Некоторые сигналы могут указать на то, что они наполнены загадочным веществом.