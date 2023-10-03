Масса Млечного Пути намного меньше, чем считалось: сколько весит наша галактика на самом деле (фото)

Ученые пришли к выводу, что общая масса Млечного Пути минимум в 2 раза меньше, чем показывали предыдущие расчеты.

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Из-за того, что мы находимся в Млечном Пути очень трудно изучать разные свойства нашей галактики и это касается также ее массы. Авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, смогли выяснить, сколько же на самом деле весит наша галактика. Расчеты показывают, что она минимум в 2 раза менее массивная, чем предполагалось, пишет ScienceAlert.

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Для определения масс галактик ученые используют разные методы, но один из самых популярных – это измерение кривой вращения галактики. Это функция, которая представляет собой зависимость орбитальной скорости движения звезд и окружающего их газа в галактике от расстояния до центра той или иной галактики. Благодаря кривой вращения можно получить очень точное значение общей массы галактики, которая состоит как из обычной, так и из темной материи.

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Сейчас ученым известны точные массы самых близких к нам галактик, например, галактики Андромеда. Более-менее точные массы ученые смогли рассчитать и для многих других подобных объектов. Но из-за того, что Земля находится в Млечном Пути, астрономы не могут получить полный обзор абсолютно всех звезд, особенно это касается тех, что находятся в галактическом центре. Их скрывает огромное количество пыли и газа.

Но с помощью света, излучаемого нейтральным водородом, астрономы смогли измерить кривую вращения Млечного Пути. Также ученые измерили скорость вращения шаровых звездных скоплений, которые находятся в гало галактики. Таким образом ранее было получено значение массы Млечного Пути. Предыдущие оценки показали, что масса нашей галактики составляет примерно 1 трлн масс Солнца.

Предыдущие оценки показали, что масса нашей галактики составляет примерно 1 трлн масс Солнца Фото: National Geographic

Но авторы нового исследования взяли за основу наблюдения космического телескопа Gaia за движением и положением почти 2 млрд звезд в Млечном Пути. Хотя считается, что в нашей галактике находится от 100 до 400 млрд звезд, все же такого количества звезд, которое использовали ученые, достаточно для точного измерения кривой вращения галактики.

Проведя дополнительные наблюдения и вычисления, астрономы смогли определить нижний и верхний предел массы Млечного Пути и эти значения их очень удивили, ведь они не совпадали с предыдущими оценками.

Какая же точная масса Млечного Пути, включая обычную и темную материю?

Авторы исследования считают, что нижний предел массы нашей галактики составляет примерно 200 млрд масс Солнца. То есть это в 5 раз меньше, чем показывали предыдущие расчеты.

А верхний предел массы нашей галактики составляет примерно 540 млрд масс Солнца, что в 2 раза меньше чем показывали предыдущие расчеты.

Таким образом, Млечный Путь не такой массивный, как считалось. Следующим выводом, который сделали ученые стало то, что в нашей галактике намного меньше темной материи, чем предполагалось. К этому ученые пришли на основе знаний о количестве обычной материи в Млечном Пути.

Млечный Путь не такой массивный, как считалось Фото: Guardian

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили вторую самую далекую из известных сверхновых и она расположена на расстоянии в 16 млрд световых лет от нас. Один из астрофизиков считает, что именно эта сверхновая поможет разгадать главную загадку Вселенной.

Также Фокус писал о том, что ученые призывают переименовать галактики-спутники Млечного Пути: Большое и Малое Магеллановы Облака. Астрономы говорят, что знаменитый мореплаватель Фернан Магеллан не имел к ним никакого отношения.

Напоминаем, что новое исследование показало, что наша галактика имеет искривленную форму. Астрономы также выяснили, почему так произошло, как уже писал Фокус.