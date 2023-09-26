Как галактика Млечный Путь выглядела бы в гравитационных волнах: в НАСА рассказали (видео)

Было зарегистрировано 90 гравитационно-волновых событий. Все они представляют собой слияния черных дыр звездной массы и/или нейтронных звезд в далеких галактиках.

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Смоделированная карта Млечного Пути показала, как наша галактика выглядела бы в гравитационных волнах. Эксперимент позволил составить представление о том, что будут замечать космические детекторы в будущем. Об этом сообщает Space.com.

На сегодня есть три наземных детектора — LIGO в США (Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория), Virgo в Италии и KAGRA в Японии, — которые зарегистрировали более 90 гравитационно-волновых событий. Все они представляют собой слияния черных дыр звездной массы и/или нейтронных звезд в далеких галактиках. Причем не было обнаружено никаких гравитационно-волновых событий, исходящих из Млечного Пути.

Однако наша галактика наполнена так называемыми ультракомпактными двойными звездами, которые прежде были двойными звездами, но спустя время превратились в звездные остатки.

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"Двойные системы заполняют Млечный Путь, и мы ожидаем, что во многих из них будут содержаться компактные объекты, такие как белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры на узких орбитах", — объяснила Сесилия Чиренти из Университета Мэриленда и Центра космических полетов Годдарда.

Смоделированная карта Млечного Пути

По ее словам, нужна космическая обсерватория, чтобы "услышать" их, потому что гравитационные волны гудят на частотах, слишком низких для наземных детекторов.

Наземные обсерватории, такие как LIGO, могут обнаруживать гравитационные волны с частотой от 5 до 20 000 Гц. Но ультракомпактные двойные системы в нашей галактике, когда вращаются друг вокруг друга, в конечном итоге сливаются. Тогда их диапазон частит исчисляется уже в миллигерцах.

Сейчас в разработке находится несколько космических детекторов гравитационных волн. Главный из них — Космическая антенна с лазерным интерферометром (LISA) Европейского космического агентства. Запуск системы может состояться в следующем десятилетии. У китайских ученых есть два похожих проекта — TianQin и Taiji.

Напомним, что Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды. Вселенная не просто расширяется, но и ускоряется.

Также сообщалось, что прежде Млечный Путь не был спиральной галактикой, в будущем форма также изменится.