Астрономы призывают переименовать спутники Млечного пути: Магеллан не имел к ним отношения

Португальский и испанский мореплавотель Фернан Магеллан возглавлял первую кругосветную экспедицию, но, ко всему прочему, еще и порабощал, и убивал коренных жителей.

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Группа астрономов вынашивает идею переименовать две крупнейшие галактики-спутники Млечного Пути. Речь идет о Малом и Большом Магеллановых Облаках (ММО). Галактики-спутники носят имя исследователя Фернана Магеллана, их можно видеть невооруженным глазом в Южном полушарии. Об этом сообщает Science News.

Однако Магеллан не имеел к ним ровным счетом никакого отношения, потому его имя как название не вполне уместно, утверждает астроном Миа де лос Рейес и ее коллеги. Магеллан, хотя и был руководителем первой кругосветной экспедиции, ко всему прочему, еще и порабощал, и убивал встреченных в путешествии коренных жителей.

По словам исследовательницы из Амхерст-колледжа в Массачусетсе, люди дают имена объектам в ночном небе, которое принадлежит всем, и названия должны отражать интересы всего человечества.

Де лос Рейес в своей статье, опубликованной в журнале Physics 12 сентября, призвала сменить название. Путешествия Магеллана помогли проложить путь испанскому колониализму в Южной Америке, на Гуаме и Филиппинах, утверждает исследовательница — американка филиппинского происхождения.

"Многие люди на Филиппинах считают Магеллана злодеем", — заявила она.

Магеллановым Облакам отводится большое значение в области астрономии. Это независимые галактики, но расположены они достаточно близко, чтобы астрономы могли наблюдать отдельные звезды внутри них.

"Магеллановы Облака — удивительная лаборатория для наблюдения за объектами вблизи", — считает астроном Салли Оуи из Мичиганского университета в Анн-Арборе, которая также поддерживает идею переименования.

Магеллан не был астрономом. Облака заметили участники его экспедиции, но они и прежде были хорошо известны многим культурам южного полушария и европейским исследователям.

"Не имеет смысла называть их в честь какого-то одного человека, не говоря уже о человеке, который никогда их не изучал", — сказала астроном Гуртина Бесла из Университета Аризоны в Тусоне.

Напомним, что представители НАСА рассказали, как галактика Млечный Путь выглядела бы в гравитационных волнах.

Также сообщалось, что снимки телескопа Джеймса Уэбба опровергают устоявшееся представление о том, как формировались звезды.