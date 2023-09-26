Астрономи закликають перейменувати супутники Чумацького шляху: Магеллан не мав до них стосунку

Португальський та іспанський мореплавець Фернан Магеллан очолював першу навколосвітню експедицію, але, до всього іншого, ще й поневолював і вбивав корінних жителів.

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Група астрономів виношує ідею перейменувати дві найбільші галактики-супутники Чумацького Шляху. Йдеться про Малу і Велику Магелланові Хмари (ММО). Галактики-супутники носять ім'я дослідника Фернана Магеллана, їх можна бачити неозброєним оком у Південній півкулі. Про це повідомляє Science News.

Однак Магеллан не мав до них зовсім ніякого відношення, тому його ім'я як назва не цілком доречне, стверджує астроном Міа де лос Рейєс та її колеги. Магеллан, хоч і був керівником першої навколосвітньої експедиції, до всього іншого, ще й поневолював і вбивав корінних жителів, яких зустрічав у подорожі.

За словами дослідниці з Амхерст-коледжу в Массачусетсі, люди дають імена об'єктам у нічному небі, яке належить усім, і назви мають відображати інтереси всього людства.

Де лос Рейєс у своїй статті, опублікованій у журналі Physics 12 вересня, закликала змінити назву. Подорожі Магеллана допомогли прокласти шлях іспанському колоніалізму в Південній Америці, на Гуамі та Філіппінах, стверджує дослідниця — американка філіппінського походження.

"Багато людей на Філіппінах вважають Магеллана лиходієм", — заявила вона.

Магеллановим Хмарам відводиться велике значення в галузі астрономії. Це незалежні галактики, але розташовані вони досить близько, щоб астрономи могли спостерігати окремі зірки всередині них.

"Магелланові Хмари — дивовижна лабораторія для спостереження за об'єктами зблизька", — вважає астроном Саллі Оуї з Мічиганського університету в Анн-Арборі, яка також підтримує ідею перейменування.

Магеллан не був астрономом. Хмари помітили учасники його експедиції, але вони й раніше були добре відомі багатьом культурам південної півкулі та європейським дослідникам.

"Не має сенсу називати їх на честь якоїсь однієї людини, не кажучи вже про людину, яка ніколи їх не вивчала", — сказала астроном Гуртіна Бесла з Університету Аризони в Тусоні.

Нагадаємо, що представники НАСА розповіли, який вигляд галактика Чумацький Шлях мала б у гравітаційних хвилях.

Також повідомлялося, що знімки телескопа Джеймса Вебба спростовують усталене уявлення про те, як формувалися зірки.