Новое открытие в 16 млрд световых лет от нас: главную загадку Вселенной решит искаженная сверхновая (фото)

Астрофизик Итан Сигел считает, что обнаруженная новая сверхновая поможет разобраться с несоответствием в значениях скорости расширения Вселенной.

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Космический телескоп Уэбб обнаружил новую сверхновую, которая находится на расстоянии в 16 млрд световых лет от нас. Американский астрофизик Итан Сигел предполагает, что эта очень далекая сверхновая может помочь решить так называемую проблему Хаббла – одну их главных загадок Вселенной, пишет Space.

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Сверхновая типа la

Сверхновые представляют собой мощнейшие космические взрывы, которые являются концом жизни некоторых звезд. Сверхновые типа la появляются тогда, когда звезда белый карлик в двойной звездной системе, забрал слишком много вещества у соседней звезды, взрывается.

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Такие мощнейшие космические взрывы имеют почти одинаковую начальную яркость, а также почти с одинаковой скоростью их яркость со временем уменьшается. Поэтому астрономы используют сверхновые типа 1a для определения скорости расширения Вселенной.

Проблема Хаббла

Но такие расчеты показывают большее значение скорости расширения космоса, чем измерения реликтового излучения (этот свет остался после Большого взрыва). Несоответствие в двух показателях скорости расширения Вселенной называют проблемой Хаббла.

Свет сверхновой выглядит как дуга возле сокпления галактик на этих изображениях телесопа Уэбб Фото: NASA

Астрофизик Итан Сигел считает, что решить эту проблему космологии поможет как раз сверхновая, получившая название SN H0pe, которую обнаружил космический телескоп Уэбб. По словам ученого, сверхновая SN H0pe, расположенная на расстоянии в 16 млрд световых лет от нас является второй по дальности сверхновой из известных на сегодня. Если сравнить яркость этих объектов и скорость их затухания на разных расстояниях от Земли, можно определить, как быстро они удаляются от нас. А значит, можно более точно определить скорость расширения Вселенной.

Гравитационное линзирование

Изображение сверхновой SN H0pe удалось получить благодаря гравитационному линзированию и из-за этого сама сверхновая выглядит как дуга яркого света, которая три раза дублируется на одном и том же снимке.

Гравитационное линзирование состоит в том, что очень далекий объект, например, сверхновую нельзя увидеть напрямую, но используя гравитацию более близкого к нам скопления галактик, свет сверхновой становится видимым.

Гравитация скопления галактик под названием PLCK G165.7+67.0, расположенного на расстоянии в 4,5 млрд лет от нас, искривила и усилила свет сверхновой SN H0pe. В результате этот объект стал доступен для изучения. Дублирование света, как это произошло в данном случае, где наблюдается тройное дублирование, происходит из-за того, что свет движется через космос разными путями, хотя на самом деле его источник один.

По словам Сигела, настолько сильное искажение света очень далекой сверхновой дает больше возможностей для ее изучения. Нужно обнаружить еще более далекие подобные сверхновые, с подобным искажением их света, чтобы сравнить их свойства. Это может привести к определению нового значения скорости расширения Вселенной, которое может совпасть с результатами вычислений на основе измерений реликтового излучения. Сигел считает, что таким образом будет решена проблема Хаббла.

Фокус уже писал о том, что астрономы впервые получили прямое изображение огромной структуры в космической паутине, которая скрывается в далекой Вселенной.