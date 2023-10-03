Нове відкриття за 16 млрд світлових років від нас: головну загадку Всесвіту вирішить спотворена наднова (фото)

Астрофізик Ітан Сігел вважає, що виявлена нова наднова допоможе розібратися з невідповідністю в значеннях швидкості розширення Всесвіту.

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Космічний телескоп Вебб виявив нову наднову, яка знаходиться на відстані в 16 млрд світлових років від нас. Американський астрофізик Ітан Сігел припускає, що ця дуже далека наднова може допомогти вирішити так звану проблему Габбла — одну з головних загадок Всесвіту, пише Space.

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Наднова типу la

Наднові являють собою найпотужніші космічні вибухи, які є кінцем життя деяких зірок. Наднові типу la з'являються тоді, коли зірка білий карлик у подвійній зоряній системі, що забрав занадто багато речовини в сусідньої зірки, вибухає.

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Такі найпотужніші космічні вибухи мають майже однакову початкову яскравість, а також майже з однаковою швидкістю їхня яскравість з часом зменшується. Тому астрономи використовують наднові типу 1a для визначення швидкості розширення Всесвіту.

Проблема Габбла

Але такі розрахунки показують більше значення швидкості розширення космосу, ніж вимірювання реліктового випромінювання (це світло залишилося після Великого вибуху). Невідповідність у двох показниках швидкості розширення Всесвіту називають проблемою Габбла.

Світло наднової виглядає як дуга біля скупчення галактик на цих зображеннях телесопа Вебб Фото: NASA

Астрофізик Ітан Сігел вважає, що розв'язати цю проблему космології допоможе якраз наднова, що отримала назву SN H0pe, яку виявив космічний телескоп Вебб. За словами вченого, наднова SN H0pe, розташована на відстані в 16 млрд світлових років від нас, є другою за дальністю надновою з відомих на сьогодні. Якщо порівняти яскравість цих об'єктів і швидкість їхнього загасання на різних відстанях від Землі, можна визначити, як швидко вони віддаляються від нас. А отже, можна точніше визначити швидкість розширення Всесвіту.

Гравітаційне лінзування

Зображення наднової SN H0pe вдалося отримати завдяки гравітаційному лінзуванню, і через це сама наднова має вигляд дуги яскравого світла, яка тричі дублюється на одному і тому ж знімку.

Гравітаційне лінзування полягає в тому, що дуже далекий об'єкт, наприклад, наднову не можна побачити безпосередньо, але використовуючи гравітацію ближчого до нас скупчення галактик, світло наднової стає видимим.

Гравітація скупчення галактик під назвою PLCK G165.7+67.0, розташованого на відстані в 4,5 млрд років від нас, викривила і посилила світло наднової SN H0pe. У результаті цей об'єкт став доступний для вивчення. Дублювання світла, як це сталося в цьому випадку, де спостерігається потрійне дублювання, відбувається через те, що світло рухається через космос різними шляхами, хоча насправді його джерело одне.

За словами Сігела, настільки сильне спотворення світла дуже далекої наднової дає більше можливостей для її вивчення. Потрібно виявити ще більш далекі подібні наднові, з подібним спотворенням їхнього світла, щоб порівняти їхні властивості. Це може призвести до визначення нового значення швидкості розширення Всесвіту, яке може збігтися з результатами обчислень на основі вимірювань реліктового випромінювання. Сігел вважає, що в такий спосіб буде вирішено проблему Габбла.

Фокус уже писав про те, що астрономи вперше отримали пряме зображення величезної структури в космічній павутині, яка ховається в далекому Всесвіті.