Ховається в далекому Всесвіті. Отримано зображення величезної структури в космічній павутині (відео)

Астрономи змогли вперше отримати прямий знімок частини космічного павутиння, яка знаходиться на відстані в мільярди світлових років від Землі.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Astronomy, астрономи змогли вперше отримати пряме зображення ділянки величезної структури, яка раніше ховалася в дуже далекій частині Всесвіту, пише New Atlas.

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Якби була можливість подивитися на Всесвіт у найбільшому масштабі, то в такому разі стало б видно, що він нагадує павутину, сплетену гігантським космічним павуком. Ця космічна павутина складається з ниток газу, які переплітаються між собою і на стиках цих ниток знаходяться скупчення галактик. Між цими скупченнями знаходяться просто неймовірних розмірів гігантські порожнечі.

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Уперше вчені використовували телескоп в Обсерваторії Кека на Гаваях для отримання непрямого зображення ділянки космічного павутиння на відстані в мільярди світлових років від Землі ще 8 років тому. Для того, щоб побачити світло павутини, було використано світло близького до нас квазара (найяскравіший об'єкт у космосі, який є частиною деяких галактик). Але тепер астрономи змогли отримати пряме зображення ниток космічного павутиння, які виділяють дуже слабке світло, оскільки перебувають на відстані від 10 до 12 млрд світлових років від нас. Щоб отримати такий знімок, астрономи використовували не світло квазара, а фільтрацію фонового світла, яке виходить від Сонячної системи і нашої галактики.

Щоб отримати такий знімок, астрономи використовували не світло квазара, а фільтрацію фонового світла, що виходить від Сонячної системи і нашої галактики Фото: New Atlas

У результаті вдалося вловити світло найсильнішого випромінювання в ділянці космічної нитки — газоподібного водню. Ця ділянка космічної нитки раніше була прихована від очей астрономами, оскільки розташована набагато далі в найтемнішому куточку Всесвіту, де її не висвітлювали скупчення галактик або квазари. У підсумку астрономи створили тривимірне зображення дуже далекої ділянки космічної павутини.

За словами авторів дослідження, нещодавні оновлення на телескопі в Обсерваторії Кека тепер дадуть змогу зазирнути ще далі у Всесвіт і в такий спосіб отримати прямі знімки ще більш далеких ниток космічної павутини.

Тривимірне зображення нитки космічної павутини можна побачити на відео нижче.

Фокус уже писав про те, що астрономи виявили подвійні планети з масою Юпітера, які вільно переміщаються в туманності Оріона. Подібне вчені спостерігали вперше і поки що точно не розуміють, яким чином з'явилися ці об'єкти.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося знайти найстарішу структуру в космічній павутині з усіх відомих на сьогодні подібних утворень.