Космічна павутина. Астрономи з'ясували, де у Всесвіті знаходяться найпотужніші магнітні поля

Навіть найбільші структури у Всесвіті мають магнітне поле.

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Більшість космічної павутини іонізована, тому вона повинна створювати потужні, а не слабкі міжгалактичні магнітні поля. Принаймні так говорять теорії. Але астрономи раніше не змогли виявити ці магнітні поля. Але австралійські вчені вперше їх спромоглися побачити, пише ScienceAlert.

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Наш Всесвіт заповнений магнітними полями, і, хоча він електрично нейтральний, атоми можуть бути іонізовані в позитивно заряджені ядра і негативно заряджені електрони. Коли ці заряджені частинки прискорюються, то вони створюють магнітні поля. Найпоширенішим джерелом магнітних полів у космосі у великих масштабах є зіткнення міжзоряної плазми. Це призводить до появи магнітних полів галактичних масштабів.

Водночас, згідно з теорією, магнітні поля повинні містити набагато більші структури у Всесвіті. Такою структурою є космічна павутина, у якій матерія розподіляється по космосу. Великі надскупчення галактик розділені порожнечами чи войдами, а між цими скупченнями простягаються тонкі нитки міжгалактичної речовини, що створює космічну павутину з матерії. Більшість цієї космічної павутини іонізована, тому вона повинна створювати, згідно з теорією, потужні, а не слабкі магнітні поля. До цього вченим їх виявити не вдавалося, але астрономи з університету Західної Австралії у своєму дослідженні показують, що їм вдалося виявити найпотужніші магнітні поля у Всесвіті.

За словами вчених, безпосередньо виявити магнітні поля, які знаходяться на відстані мільярдів світлових років від нас, неможливо. Але їх можна побачити завдяки їхньому впливу на заряджені частинки. Коли електрони та інші частинки рухаються спіраллю вздовж силових ліній магнітного поля, вони випускають радіовипромінювання.

[ + – ] Зображення ниток космічного павутиння, що показують його структуру Фото: ScienceAlert

За допомогою цих радіосигналів астрономи можуть виявити галактичні магнітні поля. Але нитки космічного павутиння настільки розсіяні, що їхнє радіовипромінювання дуже слабке. А оскільки сусідні галактики створюють ще сильніше радіовипромінювання, то сигнал від ниток космічного павутиння заглушується галактичним радіошумом.

Австралійські вчені вирішили подолати цю проблему за допомогою поляризованого радіовипромінювання, яке має певну спрямованість. Оскільки ця спрямованість пов'язана із загальною спрямованістю ниток космічного павутиння, вченим було легше зловити цей радіосигнал і відокремити його від галактичного радіошуму.

Вчені використовували карти космосу, створені за допомогою радіовипромінювання та зіставили ці дані з картами ниток космічного павутиння. В результаті вони змогли підтвердити наявність поляризованого радіосигналу, що випромінює космічна павутина.

За словами вчених, це перше виявлення найпотужніших магнітних полів, які присутні у космічному павутинні. Також вченим вдалося підтвердити теорію про те, що всередині міжгалактичних ниток існують ударні хвилі, що виникають внаслідок зіткнення плазми усередині цих ниток.

Як уже писав Фокус, вчені запропонували нову теорію, згідно з якою можна виявити портали для швидкого переміщення в космосі.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили чорну діру з раннього Всесвіту, яка може змінити наше уявлення про космос. Ця первинна чорна діра має масу, яка в 1 мільярд разів більша за масу Сонця, а з'явилася вона через 750 млн років після Великого вибуху.

Фокус також писав про те, що минулого року китайські вчені змогли створити найпотужніше магнітне поле на Землі. За допомогою гібридного магніту китайські вчені побили рекорд американців 20-річної давності.