Учені побили світовий рекорд: створено найпотужніше стабільне магнітне поле

За допомогою гібридного магніту китайські вчені побили рекорд американців 20-річної давнини.

Учені з Китайської академії наук у своїй Лабораторії сильного магнітного поля змогли побити світовий рекорд, досягнувши сили стабільного магнітного поля 45,22 тесли. Це в 45 тисяч разів потужніше за магнітне поле звичайного магніту на холодильнику, повідомляє ScienceAlert.

Китайським ученим вдалося побити попередній рекорд найсильнішого стабільного магнітного поля, якого досягли американські вчені з Національної лабораторії сильного магнітного поля, що в США, 1999 року. Тоді вчені за допомогою свого гібридного магніту досягли потужності магнітного поля в 45 тесл.

Гібридний магніт

І американські, і китайські фізики продовжують свою роботу з удосконалення гібридних магнітів для створення потужних стабільних магнітних полів. Гібридний магніт використовує два різні способи створення магнітного поля: за допомогою зовнішнього надпровідного кільця та внутрішнього магніта Біттера. Використовуючи ці дві технології, можна створювати найсильніші стабільні магнітні поля.

Ще у 2016 році китайські фізики наблизилися до показника американців і створили магнітне поле силою 40 тесл. Із того часу вони прагнули побити рекорд американців, і це в них вийшло.

Світовий рекорд сили магнітного поля

"Щоб досягти результату в 45,22 тесли для стабільного магнітного поля, ми змінили структуру магніта й створили нові матеріали, а також оптимізували роботу гібридного магніта", — каже Гуанлі Куанг із Китайської академії наук.

[ + – ] Графік, який показує збільшення магнітного поля та досягнення нового рекорду для стабільних магнітних полів Фото: ScienceAlert

До речі, для досягнення стабільного магнітного поля силою 45,22 тесли китайському магніту знадобилася споживана потужність 26,9 мегавата. За цим показником китайські фізики також обійшли американців, адже ті досягли сили магнітного поля в 45 тесл при потужності магніту в 30 мегаватів.

"Наш гібридний магніт створює магнітне поле, яке покращує умови для експериментів учених, які проводять дослідження в галузі матеріалознавства, а також цей магніт відіграватиме ключову роль у дослідженнях магнітних полів різної потужності", — говорить Куанг.

Є ще один рекорд

Водночас американська Національна лабораторія сильного магнітного поля зберігає за собою рекорд найсильнішого магнітного поля, яке коли-небудь створювали на Землі. У 2019 році фізики змогли на короткий час під час запуску магніту отримати магнітне поле потужністю 45,5 тесли.

Нагадуємо, що потужність магнітного поля звичайного магнітика на вашому холодильнику становить 0,001 тесли, а це означає, що найпотужніше магнітне поле перевищує цей показник у 45 тисяч разів.

Як уже писав Фокус, ученим вдалося виявити зірку, яка розташована на відстані 22 000 світлових років від нас, і в неї найсильніше магнітне поле в Усесвіті. Його потужність — 1,6 млрд тесл.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження доводить, що чорні діри можуть змінювати своє магнітне поле, як це робить, наприклад, Земля.

Щодо інших планет Сонячної системи, то, як уже писав Фокус, учені з'ясували, чому Марс назавжди втратив своє магнітне поле та як це сталося.