Ученые побили мировой рекорд: создано самое мощное стабильное магнитное поле

С помощью гибридного магнита китайские ученые побили рекорд американцев 20-летней давности.

Ученые из Китайской академии наук в своей Лаборатории сильного магнитного поля смогли побить мировой рекорд, достигнув силы стабильного магнитного поля в 45,22 тесла. Это в 45 тысяч раз мощнее, чем магнитное поле обычного магнита на холодильнике, сообщает ScienceAlert.

Китайским ученым удалось побить предыдущий рекорд самого сильного стабильного магнитного поля, который достигли американские ученые из Национальной лаборатории сильного магнитного поля, США в 1999 году. Тогда ученые с помощью своего гибридного магнита достигли мощности магнитного поля в 45 тесла.

Гибридный магнит

И американские, и китайские физики продолжают свою работу по усовершенствованию гибридных магнитов для создания мощных стабильных магнитных полей. Гибридный магнит использует два разных способа создания магнитного поля: с помощью внешнего сверхпроводящего кольца и внутреннего магнита Биттера. Используя эти две технологии можно создавать сильнейшие стабильные магнитные поля.

Еще в 2016 году китайские физики приблизились к показателю американцев и создали магнитное поле силой в 40 тесла. С тех пор они стремились побить рекорд американцев и это у них получилось.

Мировой рекорд силы магнитного поля

"Чтобы достичь результата в 45,22 тесла для стабильного магнитного поля, мы изменили структуру магнита и создали новые материалы, а также оптимизировали работу гибридного магнита", — говорит Гуанли Куанг из Китайской академии наук.

[ + – ] График ,который показывает увеличение магнитного поля и достижение нового рекорда для стабильных магнитных полей Фото: ScienceAlert

Кстати, для достижения стабильного магнитного поля силой в 45,22 тесла, китайскому магниту потребовалась потребляемая мощность в 26,9 мегаватта. По этому показателю китайские физики также обошли американцев, ведь те достигли силы магнитного поля в 45 тесла при потребляемой мощности магнита в 30 мегаватт.

"Наш гибридный магнит создает магнитное поле, которое улучшает условия для экспериментов ученых, которые проводят исследования в области материаловедения, а также этот магнит будет играть ключевую роль в исследованиях магнитных полей разной мощности", — говорит Куанг.

Есть еще один рекорд

В то же время американская Национальная лаборатория сильного магнитного поля сохраняет за собой рекорд самого сильного магнитного поля, которое когда-либо создавали на Земле. В 2019 году физики смогли на короткое время во время запуска магнита получить магнитное поле мощностью в 45,5 тесла.

Напоминаем, что мощность магнитного поля обычного магнитика на вашем холодильнике составляет 0,001 тесла, а это значит, что самое мощное магнитное поле превосходит этот показатель в 45 тысяч раз.

Как уже писал Фокус, ученым удалось обнаружить звезду, которая находится на расстоянии в 22 000 световых лет от нас, и у нее самое сильное магнитное поле во Вселенной. Его мощность – 1,6 млрд тесла.

Также Фокус писал о том, что новое исследование доказывает, что черные дыры могут изменять свое магнитное поле, как это делает, например, Земля.

Что касается других планет Солнечной системы, то, как уже писал Фокус, ученые выяснили, почему Марс навсегда потерял свое магнитное поле и как это произошло.