Благодаря алмазам и водороду: ученые выяснили, как Марс потерял свое магнитное поле и океаны

Проведя специальный эксперимент исследователи выяснили, что горячий сплав водорода с железом и серой разделяется на две составляющие, находясь под давлением. Именно это и произошло на планете несколько миллиардов лет назад.

Хорошо известно, что Марс некогда имел океаны благодаря наличию мощного магнитного поля, подобного земному. Но магнитное поле внезапно исчезло, и исследователи из Токийского университета выяснили, почему это случилось, сообщает Latestly.

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Ученые Токийского университета воссоздали условия, которые наблюдались в коре Марса миллиарды лет назад. И обнаружили, что поведение расплавленного металла ближе к центру планеты было таким, что марсианское магнитное поле было обречено затухнуть.

"Вокруг Марса было магнитное поле, но почему его существование оказалось таким коротким?", — говорит профессор Кей Хиросе из Департамента Земли и планетарных наук Токийского университета.

Всем известно, что земное магнитное поле поддерживается постоянными перемещениями потоков жидкого металла в коре планеты. Магнитные поля других планет работают подобным образом.

Хотя внутреннее строение Марса подробно нам не известно, мы знаем, что по планете попадали метеориты, которые привносили в состав марсианской коры железо, обогащенное серой.

Сейсмические данные с зонда NASA InSight на марсианской поверхности показали, что кора Красной планеты — более тонкая, чем ожидалось вначале. Кроме того, в ней обнаружено присутствие водорода.

Исследователи сделали образец материала из водорода, серы и железа, и сжали его между двумя алмазами, одновременно нагревая инфракрасным лазером. Этот эксперимент имитировал состояние марсианской коры, температуру, химический состав и давление в ней.

Внезапно, материал разделился на две расплавленных части — железо с серой и водород с железом. Жидкость, богатая железом, но бедная серой, оказалась плотнее, чем состав из серы и железа.

Именно это, как предполагают японские ученые, и произошло миллиарды лет назад с марсианской корой, в которой образовались два потока расплавленного вещества. Теперь следует ожидать, что исследования марсианской коры покажут наличие различных слоев в ней.

Вместе с разделением на слои, марсианская кора потеряла способность поддерживать магнитное поле, и водород устремился прочь от планеты. Вскоре исчезли и океаны.

Земная кора, в отличие от марсианской, будет способна поддерживать магнитное поле по меньшей мере еще миллиард лет.

Ранее Фокус сообщал, что из-за езды по каменистой марсианской поверхности стерлись шины марсохода Curiosity.

Исследователи обнаружили также на дюнах Красной планеты перемещение песчаных волн.

Вода на Марсе была еще 2 млрд лет назад, это обнаружил аппарат Mars Reconnaisance Orbiter.