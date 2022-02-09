Завдяки алмазам і водню: учені з'ясували, як Марс втратив своє магнітне поле й океани

Провівши спеціальний експеримент дослідники з'ясували, що гарячий сплав водню із залізом і сіркою поділяється на два складники, перебуваючи під тиском. Саме це сталося на планеті кілька мільярдів років тому.

Добре відомо, що Марс колись мав океани завдяки наявності потужного магнітного поля, подібного до земного. Але магнітне поле раптово зникло, і дослідники з Токійського університету з'ясували, чому це сталося, повідомляє Latestly.

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Учені Токійського університету відтворили умови, що спостерігалися у корі Марса мільярди років тому. І з'ясували, що поведінка розплавленого металу ближче до центру планети була такою, що марсіанське магнітне поле було приречено згаснути.

"Навколо Марса було магнітне поле, але чому його існування виявилося таким коротким?" — каже професор Кей Хіросе з Департаменту Землі та планетарних наук Токійського університету.

Усі знають, що земне магнітне поле підтримується постійними переміщеннями потоків рідкого металу в корі планети. Магнітні поля інших планет працюють так.

Хоча внутрішня будова Марса докладно нам невідома, ми знаємо, що на планету потрапляли метеорити, які привносили до складу марсіанської кори залізо, збагачене сірою.

Сейсмічні дані із зонда NASA InSight на марсіанській поверхні показали, що кора Червоної планети — тонша, ніж очікувалося спочатку. Крім того, у ній виявлено присутність водню.

Дослідники зробили зразок матеріалу з водню, сірки та заліза, та стиснули його між двома алмазами, одночасно нагріваючи інфрачервоним лазером. Цей експеримент імітував стан марсіанської кори, температуру, хімічний склад і тиск у ній.

Раптом матеріал розділився на дві розплавлені частини — залізо із сіркою та водень із залізом. Рідина, багата на залізо, але бідна на сірку, виявилася щільнішою, ніж склад із сірки і заліза.

Саме це, як припускають японські вчені, і сталося мільярди років тому з марсіанською корою, у якій утворилися два потоки розплавленої речовини. Тепер варто очікувати, що дослідження марсіанської кори покажуть наявність різних шарів у ній.

Разом із поділом на шари, марсіанська кора втратила здатність підтримувати магнітне поле, і водень кинувся геть від планети. Незабаром зникли й океани.

Земна кора, на відміну від марсіанської, буде здатна підтримувати магнітне поле щонайменше мільярд років.

Раніше Фокус повідомляв, що через їзду кам'янистою марсіанською поверхнею стерлися шини марсохода Curiosity.

Дослідники виявили також на дюнах Червоної планети переміщення піщаних хвиль.

Вода на Марсі була ще 2 млрд років тому, це виявив апарат Mars Reconnaisance Orbiter.