Вчені NASA виявили, що вода на Марсі була пізніше, ніж вважалося

Завдяки орбітальному апарату Mars Reconnaisance Orbiter, який проводить дослідження на Марсі останні 15 років, вдалося з'ясувати, що вода на планеті була ще 2 млрд років тому. Хоча раніше вважалося, що вона випарувалась 3 млрд років тому через зміни атмосфери.

Дослідники Каліфорнійського технологічного інституту використовували орбітальний апарат Mars Reconnaisance Orbiter, щоб визначити, скільки років тому на Марсі текла вода. Мільярди років тому на Марсі було безліч річок та ставків, які створювали потенційне середовище для існування мікроорганізмів на планеті, але згодом вода на планеті випарувалася. Про це повідомляється у дослідженні космічного агентства NASA.

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Раніше було прийнято вважати, що вода на Марсі випарувалась 3 млрд. років тому. Однак двоє вчених, які вивчають дані, накопичені орбітальним апаратом за останні 15 років, знайшли докази того, що вода на Марсі була й пізніше. Дослідження вчених виявило ознаки рідкої води на Марсі на мільярд років пізніше: вода текла на планеті 2-2,5 млрд років тому.

Головна авторка дослідження, Еллен Ліск проробила більшу частину досліджень у межах своєї докторської роботи у Каліфорнійському технологічному інституті в Пасадені. Вона разом з професором цього ж інституту Бетані Ельманном використовували дані орбітального апарату під назвою Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM) для складання карти відкладень хлоридних солей у багатих глиною районах на південній півкулі Марса. Ця місцевість багата наявністю ударних кратерів, вони й були одним із ключів до датування солей: що менше кратерів на місцевості, то вона молодша.

Використовуючи обидві камери для створення цифрових карт висот, Ліск та Ельманн виявили, що багато солей знаходяться у западинах — колись тут були неглибокі ставки — на пологих вулканічних рівнинах. Вчені також знайшли неподалік звивисті сухі канали — колишні потоки, які колись живили поверхневий стік у ці ставки. Підрахунок кратерів та підтвердження наявності солей на вершині вулканічної території дозволили їм датувати відкладення

"Дивно те, що після більше ніж десятиліття надання зображень, стерео та інфрачервоних даних високої роздільної здатності орбітальний апарат зробив нові відкриття про природу та терміни цих пов'язаних з річкою стародавніх соляних ставків", — йдеться у повідомленні.

Раніше на Марсі вчені знайшли гігантський "пень", він діаметром 8 кілометрів. Це незвичайне коло, яке заповнене водним льодом, вивчення якого допоможе вченим зрозуміти клімат та водну історію червоної планети.

Фокус писав про те, що вчені виявили незвичайні візерунки на Марсі. Швидше за все це залишки кам'яних валунів після "землетрусів". Поки що невідомо, чи зараз таке відбувається на Марсі, чи це було в минулому.