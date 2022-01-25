Учені виявили незвичайні візерунки на Марсі: можливо, це сліди місцевих "землетрусів"

Тисячі візерунків виявлено на Червоній планеті, які залишили кам'яні валуни, швидше за все під час "землетрусів".

Учені проаналізували знімки поверхні Марса, які зробив орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter за допомогою камери HiRISE. Вона настільки точна, що з висоти 300 км може розрізнити деталі розміром 30 см. На знімках учені побачили тисячі дивних візерунків, які, ймовірно, залишають кам'яні валуни після падіння під час місцевих "землетрусів". Поки не відомо, чи це сталося нещодавно і відбувається зараз, чи такий "каменепад" стався в минулому, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] На знімках учені побачили тисячі дивних візерунків, які, ймовірно, залишають кам'яні валуни після падіння під час місцевих "землетрусів" Фото: ISS

За словами вчених із NASA, можливо, на знімках космічного апарату відображені візерунки, які залишило каміння під час марсіанських землетрусів. Враховуючи той факт, що Mars Reconnaissance Orbiter робив ці знімки більше 10 років поспіль, то згодом видно, що ці візерунки зберігаються на поверхні Марса лише кілька років, а потім їх заносить пилом і піском.

[ + – ] Згодом видно, що ці візерунки зберігаються на поверхні Марса лише кілька років, а потім їх заносить пилом і піском. Фото: Daily Mail

Учені кажуть, що такі каменепади на Марсі вони виявили вперше. До цього подібні події було помічено на Місяці. Дослідники намагаються зрозуміти, чи відбувається падіння каміння зараз, чи це сталося в минулому. Камера HiRISE на космічному апараті дуже точна, і за її допомогою можна розрізнити деталі марсіанської поверхні розміром близько 30 см.

[ + – ] Учені кажуть, що подібні каменепади на Марсі вони виявили вперше Фото: Daily Mail

"На знімках можна розрізнити окремі кам'яні валуни", — кажуть у NASA.

Учені виявили понад 4,5 тисячі візерунків завдовжки до 2,5 км, залишених камінням. Учені кажуть, що ці сліди можна використовувати для виявлення сейсмічної активності на Марсі. Це може бути доказом того, що Марс є геологічно активним, хоча вважається, що така активність на планеті припинилася багато років тому.

[ + – ] Кам'яні валуни на Марсі Фото: ISS

За словами вчених, третина візерунків видно на знімках 2006 року, а це означає, що активність, що викликала їх, відбулася за останні 15 років. "Землетруси" на Марсі виявив посадковий модуль NASA InSight ще у 2019 році. Також восени 2021 року він зафіксував потужні поштовхи магнітудою 4,2 бала.

[ + – ] Марс Фото: ISS

Деякі вчені кажуть, що подібна сейсмічна активність може бути пов'язана з тим, що поруч розташовані вулканічні регіони. Тому необхідно провести дослідження і в інших частинах Марса.

Нагадуємо, що на Марсі виявили незвичайні фіолетові камені. Поки не відомо, як саме з'явилося таке покриття біля місцевого каміння.