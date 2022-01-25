Ученые обнаружили необычные узоры на Марсе: возможно это следы местных "землетрясений"

Тысячи узоров обнаружены на Красной планете, которые оставили каменные валуны, скорее всего во время "землетрясений".

Ученые проанализировали снимки поверхности Марса, которые сделал орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter с помощью своей камеры HiRISE. Она настолько точная, что с высоты 300 км может различить детали размером в 30 см. На снимках ученые увидели тысячи странных узоров, которые вероятно оставляют каменные валуны после падения во время местных "землетрясений". Пока не известно случилось это недавно и происходит сейчас, или же такой "камнепад" произошел в прошлом, сообщает Daily Mail.

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[ + – ] На снимках ученые увидели тысячи странных узоров, которые вероятно оставляют каменные валуны после падения во время местных "землетрясений" Фото: NASA

По словам ученых из NASA, возможно на снимках космического аппарата отображены узоры, которые оставили падающие камни во время марсианских землетрясений. Учитывая тот факт, что Mars Reconnaissance Orbiter делал эти снимки более 10 лет подряд, то со временем видно, что эти узоры сохранятся на поверхности Марса всего несколько лет, а потом их заносит пылью и песком.

[ + – ] Со временем видно, что эти узоры сохранятся на поверхности Марса всего несколько лет, а потом их заносит пылью и песком Фото: Daily Mail

Ученые говорят, что подобные камнепады на Марсе они обнаружили впервые. До этого подобные события были замечены на Луне. Исследователи пытаются понять, происходит ли падение камней сейчас или это произошло в прошлом. Камера HiRISE на космическом аппарате очень точная и с ее помощью можно различить детали марсианской поверхности размером около 30 см.

[ + – ] Ученые говорят, что подобные камнепады на Марсе они обнаружили впервые Фото: Daily Mail

"На снимках можно различить отдельные каменные валуны", — говорят в NASA.

Ученые обнаружили более 4,5 тысяч узоров длиной до 2,5 км, оставленных камнями. Ученые говорят, что эти следы можно использовать для обнаружения сейсмической активности на Марсе. Это может служить доказательством того, что Марс геологически активен, хотя считается, что такая активность на планете прекратилась много лет назад.

[ + – ] Каменные валуны на Марсе Фото: NASA

По словам ученых, треть узоров видна на снимках 2006 года, а это означает, что вызвавшая их активность произошла за последние 15 лет. "Землетрясения" на Марсе обнаружил посадочный модуль NASA InSight еще в 2019 году. Также осенью 2021 года он зафиксировал мощные толчки магнитудой 4,2 балла.

[ + – ] Марс Фото: NASA

Некоторые ученые говорят, что подобная сейсмическая активность может быть связана с тем, что рядом находятся вулканические регионы. Поэтому нужно провести исследования и в других частях Марса.

Напоминаем, что на Марсе обнаружили необычные фиолетовые камни. Пока не известно как именно появилось такое покрытие у местных камней.