Ученые NASA обнаружили, что вода на Марсе была позже, чем считалось

Благодаря орбитальному аппарату Mars Reconnaisance Orbiter, который проводит исследования на Марсе последние 15 лет, удалось выяснить — вода на планете была еще 2 млрд лет назад. Хотя ранее считалось, что она испарилась 3 млрд лет назад из-за изменений атмосферы.

Исследователи Калифорнийского технологического университета использовали орбитальный аппарат Mars Reconnaisance Orbiter для того, чтобы определить, сколько лет назад на Марсе текла вода. Миллиарды лет назад на Марсе было множество рек и прудов, которые создавали потенциальную среду для существования микроорганизмов на планете, но со временем вода на планете испарилась. Об этом сообщается в исследовании космического агентства NASA.

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Ранее было принято считать, что вода на Марсе испарилась 3 млрд. лет назад. Однако двое ученых, которые изучают данные, накопленные орбитальным аппаратом за последние 15 лет, нашли доказательства того, что вода на Марсе была и позже. Исследование ученых обнаружило признаки жидкой воды на Марсе на миллиард лет позже: вода текла на планете 2-2,5 млрд лет назад.

Главный автор исследования, Эллен Лиск проделала большую часть исследований в рамках своей докторской работы в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Она вместе с профессором этого же института Бетани Эльманном использовали данные орбитального аппарата под названием Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM) для того, чтобы составить карту отложений хлоридных солей в богатых глиной районах на южном полушарии Марса. Эта местность богата наличием ударных кратеров, они и были одним из ключей к датированию солей: чем меньше кратеров на местности, тем она моложе.

Используя обе камеры для создания цифровых карт высот, Лиск и Эльманн обнаружили, что многие соли находятся во впадинах – когда-то здесь были неглубокие пруды – на пологих вулканических равнинах. Ученые также нашли неподалеку извилистые сухие каналы – бывшие потоки, когда-то питавшие поверхностный сток в эти пруды. Подсчет кратеров и подтверждения наличия солей на вершине вулканической местности дозволили им датировать отложения

"Удивительно то, что после более чем десятилетия предоставление изображений, стерео и инфракрасных данных высокого разрешения орбитальный аппарат сделал новые открытия о природе и сроках этих связанных с рекой древних соляных прудов" — говорится в сообщении.

Ранее на Марсе ученые нашли гигантский "пень", он диаметром 8 километров. Это необычный круг, который заполнен водяным льдом, изучение которого поможет ученым понять климат и водную историю красной планеты.

Фокус писал о том, что ученые обнаружили необычные узоры на Марсе. Скорее всего, это остатки каменных валунов после "землетрясений". Пока что неизвестно, происходит ли сейчас такое на Марсе, или это было в прошлом.