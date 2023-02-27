Учені запропонували нову теорію: можна знайти портали для швидкого переміщення в космосі

Якщо червоточини все ж таки існують, то їх можна виявити завдяки відомому методу пошуку віддалених космічних об'єктів.

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Китайські вчені вважають, що теоретичні космічні портали для швидкого переміщення у просторі, які називаються червоточинами, або кротовими норами, можуть викривляти світло так само, як і чорні дірки. Тобто ці об'єкти можуть збільшувати далекі об'єкти згідно з теорією відносності Ейнштейна і так їх можна буде виявити, пише Live Science.

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Нове дослідження вчених з Університету Цзішоу, Китай, припускає, що якщо червоточини все ж таки існують, то вони будуть збільшувати далекі об'єкти, які знаходяться за ними за допомогою посилення їх світла. Теоретично червоточини, як кажуть вчені, можуть посилювати світло далеких об'єктів приблизно у 100 тисяч разів, і це може стати способом їх виявити.

Червоточина або кротова нора

Що ж собою являють кротові нори чи червоточини відповідно до наявної теорії? Зараз учені вважають, що ці об'єкти є своєрідними порталами у вигляді проходу в тканини простору-часу, через який будь-яка матерія, і теоретично навіть космічний корабель, може переміщатися на великі відстані за дуже короткий проміжок часу.

Щоб краще уявити, як виглядає цей космічний портал, можна припустити, що Всесвіт є аркушем звичайного паперу. Місце, звідки потрібно вирушити знаходиться у верхній частині цього листа, а точка прибуття — у нижній частині. Але якщо скласти цей аркуш паперу навпіл, то дві точки зустрінуться, а отже тут з'являється червоточина, завдяки якій можна переміститися з однієї точки в іншу дуже швидко, практично за мить.

Але досі вчені ще не виявили в космосі існування таких об'єктів, але це не означає, що їх немає. Тому багато десятиліть вчені висувають різні теорії щодо того, як виглядають кротові нори і як вони можуть поводитися. Китайські вчені створили модель сферичних червоточин і спробували з'ясувати, чи можна її виявити завдяки її впливу на навколишній простір.

[ + – ] Щоб краще уявити, як виглядає цей космічний портал, можна припустити, що Всесвіт є аркушем звичайного паперу. Місце, звідки потрібно вирушити знаходиться у верхній частині цього листа, а точка прибуття — у нижній частині. Але якщо скласти цей аркуш паперу навпіл, то дві точки зустрінуться, а отже тут з'являється червоточина, завдяки якій можна переміститися з однієї точки в іншу дуже швидко, практично за мить Фото: червоточина

Об'єкти з величезною масою, що викривляють світло

За словами Лей-Хуа Лю з Університету Цзішоу, моделювання показало, що якщо червоточини все ж таки існують, то вони повинні мати величезну масу. Так вони узгоджуються з одним з аспектів теорії відносності Ейнштейна, згідно з якою об'єкти з надзвичайно великою масою можуть викривляти тканину простору-часу і це призводить до викривлення світла.

Завдяки такому викривленню світла подібний потужний об'єкт може збільшити інші, більш далекі об'єкти, що знаходяться за ним. Цей ефект називається гравітаційним лінзуванням і його використовують вчені для пошуку далеких зірок та галактик. Тобто, за допомогою величезної галактики або чорної діри можна побачити прихований від нас далекий космічний об'єкт. За словами Лю, те саме теоретично можуть робити і червоточини. Тобто вони, як і надмасивні чорні діри, мають також величезну масу, а значить викривляють світло.

Як знайти червоточину?

У той же час автори дослідження вказують, що швидше за все кротові нори збільшуватимуть світло далеких об'єктів не так, як це роблять чорні діри. Завдяки цьому можна зрозуміти, де червоточина, а де чорна діра.

Наразі вчені знають, що за допомогою гравітаційного лінзування через чорну діру виходять чотири дзеркальні зображення об'єкта позаду неї. Але, згідно з новою теорією, за допомогою лінзування через червоточину вийде лише три зображення — два будуть дуже тьмяними, а одне — дуже яскраве. Вчені вважають, що так можна знайти червоточину в космосі.

[ + – ] У той же час автори дослідження вказують, що швидше за все кротові нори збільшуватимуть світло далеких об'єктів не так, як це роблять чорні діри. Завдяки цьому можна зрозуміти, де червоточина, а де чорна діра Фото: Live Science

Не все так просто

Водночас Андреас Карч із Техаського університету в Остіні, США, який не брав участі в цьому дослідженні, вважає не все так просто. Величезні галактики, а також масивні зірки та чорні діри також створюють ефект лінзування, а значить, якщо не знати, де саме шукати червоточину, її пошук буде дуже непростим завданням.

За словами вченого, такий пошук, під час якого потрібно виявити ефект лінзування саме від червоточини, буде складним через наявність перерахованих вище масивних об'єктів, які мають той самий ефект.

"Це буде схоже на те, якби ви спробували почути дуже тихий голос однієї людини в натовпі, який кричить на рок-концерті. Але це цікавий спосіб виявлення кротових нір. Можливо в майбутньому його можна буде реалізувати на практиці", — говорить Керч.

Як уже писав Фокус, болгарські вчені в минулому році дійшли висновку, що швидше за все червоточини все ж таки існують, й астрономи їх навіть вже виявили. Просто їх важко відрізнити від інших відомих космічних об'єктів.

Також Фокус писав про те, що американські вчені наприкінці минулого року змогли створити невелику кротову нору. Хоча фізичних її не існує, але це перший крок до створення такого порталу, вважають фізики.