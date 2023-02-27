Ученые предложили новую теорию: можно обнаружить порталы для быстрого перемещения в космосе

Если червоточины все же существуют, то их можно обнаружить благодаря известному методу поиска удаленных космических объектов.

Related video

Китайские ученые считают, что теоретические космические порталы для быстрого перемещения в пространстве, которые называются червоточинами, или кротовыми норами, могут искривлять свет так же, как и черные дыры. То есть эти объекты могут увеличивать далекие объекты, согласно теории относительности Эйнштейна и таким образом их можно будет обнаружить, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новое исследование ученых из Университета Цзишоу, Китай, предполагает, что если червоточины все же существуют, то они будут увеличивать далекие объекты, которые находятся позади них с помощью усиления их света. Теоретически червоточины, как говорят ученые, могут усиливать свет далеких объектов примерно в 100 тысяч раз, и это может стать способом их обнаружить.

Червоточина или кротовая нора

Что же из себя представляют кротовые норы или червоточины согласно существующей теории? Сейчас ученые считают, что эти объекты представляют собой своеобразные порталы в виде прохода в ткани пространства-времени, через который любая материя, и теоретически даже космический корабль, может перемещаться на большие расстояния за очень короткий промежуток времени.

Чтобы лучше представить, как выглядит этот космический портал, можно предположить, что Вселенная является листом обычной бумаги. Место, откуда нужно отправится находится в верхней части этого листа, а точка прибытия – в нижней части. Но если сложить этот лист бумаги пополам, то две точки встретятся, а значит здесь появляется червоточина, благодаря которой можно переместится из одной точки в другую очень быстро, практически за мгновение.

Но, до сих пор ученые еще не обнаружили в космосе существование таких объектов, но это не означает, что их нет. Поэтому многие десятилетия ученые выдвигают разные теории относительно того, как выглядят кротовые норы и как они могут себя вести. Китайские ученые создали модель сферической червоточины и попытались выяснить, можно ли ее обнаружить благодаря ее влиянию на окружающее пространство.

[ + – ] Чтобы лучше представить, как выглядит этот космический портал, можно предположить, что Вселенная является листом обычной бумаги. Место, откуда нужно отправится находится в верхней части этого листа, а точка прибытия – в нижней части. Но если сложить этот лист бумаги пополам, то две точки встретятся, а значит здесь появляется червоточина, благодаря которой можно переместится из одной точки в другую очень быстро, практически за мгновение Фото: Space.com

Объекты с огромной массой, искривляющие свет

По словам Лэй-Хуа Лю из Университета Цзишоу, моделирование показало, что если червоточины все же существуют, то они должны иметь огромную массу. Таким образом они согласуются с одним из аспектов теории относительности Эйнштейна, согласно которой объекты с чрезвычайно большой массой могут искривлять ткань пространства-времени и это приводит к искривлению света.

Благодаря такому искривлению света подобный массивный объект может увеличить другие, более далекие объекты, которые находятся за ним. Этот эффект называется гравитационным линзированием и его используют ученые для поиска далеких звезд и галактик. То есть с помощью огромной галактики или черной дыры можно увидеть скрытый от нас далекий космический объект. По словам Лю, то же самое теоретически могут делать и червоточины. То есть они, как и сверхмассивные черные дыры имеют также огромную массу, а значит искривляют свет.

Как найти червоточину?

В то же время авторы исследования указывают, что скорее всего кротовые норы будут увеличивать свет далеких объектов не так, как это делают черные дыры. Благодаря этому можно понять, где червоточина, а где черная дыра.

Сейчас ученые знают, что с помощью гравитационного линзирования через черную дыру получаются четыре зеркальных изображения объекта позади нее. Но, согласно новой теории, с помощью линзирования через червоточину получится только три изображения – два будут очень тусклыми, а одно очень яркое. Ученые считают, что таким образом можно найти червоточину в космосе.

[ + – ] В то же время авторы исследования указывают, что скорее всего кротовые норы будут увеличивать свет далеких объектов не так, как это делают черные дыры. Благодаря этому можно понять, где червоточина, а где черная дыра Фото: Live Science

Не все так просто

В то же время Андреас Карч из Техасского университета в Остине, США, который не принимал участия в этом исследовании, считает не все так просто. Огромные галактики, а также массивные звезды и черные дыры также создают эффект линзирования, а значит, если не знать где именно искать червоточину, ее обнаружение будет очень непростой задачей.

По словам ученого, такой поиск, во время которого нужно обнаружить эффект линзирования именно от червоточины, будет сложен из-за наличия вышеперечисленных массивных объектов, которые имеют тот же эффект.

"Это будет похоже на то, как если бы вы попытались услышать очень тихий голос одного человека в орущей толпе на рок-концерте. Но это интересный способ обнаружения кротовых нор. Возможно в будущем его можно будет реализовать на практике", — говорит Керч.

Как уже писал Фокус, болгарские ученые в прошлом году пришли к выводу, что скорее всего червоточины все же существуют, и астрономы их даже уже обнаружили. Просто их сложно отличить от других известных космических объектов.

Также Фокус писал о том, что американские ученые в конце прошлого года смогли создать небольшую кротовую нору. Хотя физические ее не существует, но это первый шаг к созданию такого портала, считают физики.