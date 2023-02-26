В 1 млрд разів більше за масу Сонця. Виявлено чорну діру, яка змінить уявлення про космос

Учені виявили первинну чорну діру, яка з'явилася в ранньому Всесвіті, і це відкриття може повністю змінити наші уявлення про формування галактик.

Related video

За словами вчених, відкриття невідомої раніше прихованої первинної чорної діри, яка з'явилася через 750 мільйонів років після Великого вибуху, може означати, що вона є лише "верхівкою айсберга" серед таких об'єктів, які все ще ховаються від нас, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

За допомогою наземного радіотелескопа ALMA вчені виявили в центрі стародавньої галактики COS-87259, яка утворилася лише через 750 млн років після народження Всесвіту, надмасивну чорну дірку. Ця первинна чорна діра за масою в 1 млрд разів більша за масу Сонця.

Астрономи вважають, що такий дуже рідкісний прихований об'єкт, який існував на ранньому етапі життя Всесвіту, вказує на те, що в ранньому космосі було набагато більше таких космічних монстрів, ніж вважають науковці. Але чому так сталося наразі невідомо. Вчені вважають, що надмасивна чорна діра, яку приховує щільна хмара з газу і пилу, все ще продовжує свій ріст та активно поглинає речовину, що її оточує.

"Це може бути одна з тисяч первинних чорних дір, які також ховаються від нас і всі вони мають незрозуміло величезні розміри. Не зрозуміло, як ці ранні чорні діри можуть мати таку величезну масу, але ми вважаємо, що їх точно в тисячі разів більше, ніж припускають сучасні теорії", — говорить Раян Ендслі з Техаського університету в Остіні, США.

[ + – ] Астрономи вважають, що такий дуже рідкісний прихований об'єкт, який існував на ранньому етапі життя Всесвіту, вказує на те, що в ранньому космосі було набагато більше таких космічних монстрів, ніж вважають науковці Фото: Каждую ночь наш мозг просыпается сотню раз

Наразі відомо, що чорні діри з'являються внаслідок смерті величезних зірок, коли вони стискаються до дуже маленького розміру. Але потім сама чорна дірка починає свій зріст, поглинаючи газ, пил, зірки й інші чорні дірки в галактиках, де відбувається бурхливе зіркоутворення.

Коли чорна діра досягає дуже великого розміру, тертя змушує речовину, що потрапляє в чорну діру, нагріватися, і вони перетворюються на квазари, виділяючи потоки світла, які в трильйон разів яскравіші, ніж світло найяскравіших зірок.

Оскільки світло поширюється із фіксованою швидкістю в космосі, що далі астрономи зазирають у Всесвіт, то більш далеке світло вони можуть виявити. Так учені намагаються зрозуміти, що відбувалося в ранньому Всесвіті.

За словами вчених, моделювання епохи, що охоплює перший мільярд років існування Всесвіту, показують, що хмари холодного газу могли злитися у гігантські зірки, які швидко померли та перетворилися на чорні діри. У міру росту Всесвіту ці первинні чорні діри могли стикатися одна з одною швидко і внаслідок з'являлися ще більші надмасивні чорні діри по всьому космосу.

Але як саме такі чорні дірки поширилися по ранньому Всесвіту, досі залишається загадкою. У новому дослідженні йдеться, що їх можуть бути тисячі й вони існували тоді, коли Всесвіт був на зорі своєї еволюції. І всі ці чорні діри ще доведеться виявити.

[ + – ] За словами вчених, моделювання епохи, що охоплює перший мільярд років існування Всесвіту, показують, що хмари холодного газу могли злитися у гігантські зірки, які швидко померли та перетворилися на чорні діри. У міру росту Всесвіту ці первинні чорні діри могли стикатися одна з одною швидко і зрештою з'являлися ще більші надмасивні чорні діри по всьому космосу Фото: NASA

За словами Ендслі, якщо розгадати вищезгадану загадку, то можна точно зрозуміти, як відбувався процес формування галактик у ранньому Всесвіті. У будь-якому разі нове відкриття вже може змінити наше уявлення про космос.

Одним із можливих пояснень великого поширення первинних чорних дір, може бути те, що спочатку хмари з газу та пилу "народжували" зірки просто з неймовірною швидкістю. Наприклад, учені вважають, що в галактиці COS-87259 утворення нових зірок відбувалося у 1 000 разів швидше, ніж у Чумацькому Шляху.

Фокус уже писав про те, що астрономам вдалося виявити планету-газовий гігант, яка згідно з теорією не повинна існувати. Ця екзопланета всього в кілька разів менша за свою зірку і просто не могла з'явитися поряд із нею. Але все ж таки вона існує.

Також Фокус писав про те, що загадкова темна енергія, за словами вчених, може не лише допомагати Всесвіту розширюватися, а й може призвести до його стиснення до первісного стану. Астрономи вважають, що наш Всесвіт може пережити кілька перероджень.

Як уже писав Фокус, нещодавнє спостереження астрономів допомогло виявити величезні чорні діри в карликових галактиках і вони йдуть на зіткнення одна з одною.