Початок та кінець. Темна енергія у Всесвіті може запустити новий Великий вибух

Вчені вважають, що Всесвіт може перестати розширяться, що призведе до його первісного стану. А потім піде його переродження.

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Двоє фізиків-теоретиків Моллі Буркмар і Макро Бруні опублікували нещодавно нове дослідження, в якому вони припускають, що загадкова темна енергія може спричинити другий, а може навіть третій Великі вибухи. Вчені вважають, що існує спосіб, внаслідок якого наш Всесвіт може припинити своє розширення і все закінчиться "Великим стиском". В результаті зникнуть простір і час і все повернеться до початкового стану до Великого вибуху. Це означає, що наш Всесвіт постійно перероджуватиметься нескінченну кількість разів, пише Live Science.

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У своєму дослідженні фізики припускають, що темна енергія, яка відповідає за стрімке розширення нашого Всесвіту, не завжди діє так, як ми це собі уявляємо. Швидше за все темна енергія певний період сприяє розширенню космосу, а потім призводить до його стиснення до початкового стану. Зрештою, це призводить до того, що з'являються відповідні умови для нового Великого вибуху і для народження нового Всесвіту.

[ + – ] У своєму дослідженні фізики припускають, що темна енергія, яка відповідає за стрімке розширення нашого Всесвіту, не завжди діє так, як ми це собі уявляємо. Швидше за все темна енергія певний період сприяє розширенню космосу, а потім призводить до його стиснення до початкового стану Фото: микробы

Зараз вчені вважають, що темна енергія розширюватиме простір доти, доки вся матерія не досягне такої межі, коли буде розірвана на частини і Всесвіт, як ціле, зникне. Принаймні так каже одна з найпопулярніших теорій. Але з огляду на те, що фізики до кінця не розуміють точної природи Великого вибуху, з'являються нові теорії, які намагаються пояснити, як все відбувалося на самому початку.

Тому вчені у своєму дослідженні запитали: може бути темна енергія може працювати і як каталізатор прискореного росту космосу, і як явище, що стискає назад всю матерію? Фізики створили модель Всесвіту, в якій темна енергія, природа якої також досі викликає багато питань, відіграє найважливішу роль у всіх процесах "життєдіяльності" космосу.

Згідно з моделюванням, темна енергія може відповідати не лише за постійне розширення матерії, а й сприяє тому, що після чергового стиснення простору-часу темна енергія дає старт новому початку, тобто новому Великому вибуху. Вчені вважають, що наш Всесвіт переживе нескінченне переродження.

[ + – ] Згідно з моделюванням, темна енергія може відповідати не лише за постійне розширення матерії, а й сприяє тому, що після чергового стиснення простору-часу темна енергія дає старт новому початку, тобто новому Великому вибуху. Вчені вважають, що наш Всесвіт переживе нескінченне переродження Фото: Live Science

За словами вчених, темна енергія є найважливішим явищем у Всесвіті, яке керує ним до того моменту, поки космос не досягне певного розміру. Після цього у темній енергії відбудеться трансформація і вона змусить Всесвіт прискорено стискатися. Але перед тим, як матерія досягне межі нескінченної густини, тобто початкової точки, темна енергія знову зміниться, що призведе до швидкого розширення космосу. І так триватиме нескінченно.

Фізики знайшли підтвердження у своєму моделюванні принаймні трьох Великих вибухів, завдяки яким може з'явитися новий Всесвіт. Також вчені вважають, що на ранньому етапі існування космосу існувала лише темна енергія, і лише потім вона сприяла появі матерії та світла.

Звичайно, поки що це лише чергова теорія, адже точний результат, за словами вчених, отримати поки неможливо, адже швидше за все після Великого вибуху існувала зовсім інша фізика, яку ще належить відкрити. Також точно передбачити, коли і як закінчить життя Всесвіт, який ми знаємо, поки що неможливо зі 100% точністю.

Фокус вже писав про те, що вчені у своїх спостереженнях за космосом, можливо, знайшли невідомі сили природи і структура космосу суперечить наявним теоріям.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше знайшли чорні діри у карликових галактиках, які перебувають на межі катастрофи. Вчені виявили одразу дві пари карликових галактик, які знаходяться на межі зіткнення.

Як уже писав Фокус, астрономи вважають, що виявили джерела темної енергії, яка становить 70% нашого Всесвіту.